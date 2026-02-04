Goal.com
Francesco Schirru

Juventus, mercato a costo 0: due acquisti a febbraio, ma è l'unica che non ha speso in Serie A

L'unica squadra di Serie A che non ha speso nulla durante la sessione invernale di calciomercato è la Juventus, con due acquisti in prestito gratuito. Che potrebbero però essere riscattati pagando diversi milioni.

Per le prossime settimane, gli unici acquisti che i club di Serie A potranno operare saranno quelli con protagonisti gli svincolati, eventuali nuovi innesti a costo zero nel massimo campionato. Chiuso il mercato vero e proprio, quello in cui le venti squadre hanno trattato con i club di appartenenza, emerge un particolare dato a proposito degli investimenti dei team, sia big che medio-piccoli: la Juventus è l'unica squadra che non ha aperto il portafoglio o il proprio conto per rinforzare la squadra.

Come riporta Transfermarkt, che ha messo insieme tutte le spese dei venti club di Serie A, la Juventus è la sola a non aver speso nulla nel calciomercato invernale, nonostante abbia portato alla corte di Spalletti sia Boga che Holm. L'ex Sassuolo e l'ormai ex Bologna sono infatti arrivati in prestito, ragion per cui i bianconeri non hanno dovuto mettere sul piatto milioni di euro, se non quelli relativi agli stipendi dei due giocatori.

Dalla parte opposta c'è invece la Lazio, la squadra che ha investito di più (36 milioni) ma comunque nel mirino dei tifosi in virtù della limitata spesa dopo un'estate senza movimenti di mercato e con decine di milioni incassati dalle cessioni.

  • GLI AFFARI BOGA E HOLM

    Jeremie Boga, tornato in Italia dopo gli anni al Sassuolo e in maglia Atalanta, ha lasciato la Ligue 1 e il Nizza per firmare con la Juventus in prestito con diritto di riscatto. L'affare non prevede un obbligo di permanenza, ma solamente la possibilità di confermare il giocatore al termine dell'estate.

    Qualora la Juventus risulti soddisfatta dai quattro mesi di Boga, potrà riscattarlo al prezzo di 4.8 milioni, tra l'altro pagabili in due esercizi.

    Anche Holm ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, arrivando in prestito gratuito come il nuovo compagno Boga. Se la Juventus vorrà riscattarlo, dovrà investire 15 milioni, in questo caso pagabili in tre esercizi. A questi vanno aggiunti eventuali 3 di bonus, pagati dalla società bianconera al raggiungimento di determianti obiettivi stagionali.

  • ALTRI AFFARI A 0

    Boga e Holm potrebbero essere riscattati in estate per 20 milioni totali, una spesa che verrà valutata nei prossimi mesi a seconda delle prestazioni dei due.

    Relativamente a nuovi acquisti a costo zero, invece, la Juventus sta cominciando a pensare a diversi profili che potrebbero sbarcare sotto la Mole investendo solamente sullo stipendio: parliamo di grandi Goretzka, di giocatori che conoscono bene la Serie A come Celik e Kessié, ma anche un fuoriclasse assoluto che risponde al nome di Lewandowski, attaccante di primissima fascia in scadenza a giugno e quasi sicuramente deciso a continuare in un grande campionato europeo rispetto alla MLS o al torneo saudita.

    Tra i giocatori che si libereranno in estate, a meno di un rinnovo da qui a giugno, anche elementi come Senesi e Icardi.

  • LA JUVE DI COPPA ITALIA

    Chiuso il mercato con gli arrivi di Holm e Boga, la Juventus giocherà la prima partita ufficiale in Coppa Italia contro l'Atalanta. 

    Un match a gara unica per approdare alle semifinali, in cui non ci sarà un big assoluto come Yildiz. K.o per un problema muscolare, il talento turco dovrà stare a guardare: sulla trequarti ci saranno Conceicao, Miretti e McKennie.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

  • ACQUISTI E CESSIONI INVERNALI

    ACQUISTI

    Boga (Att, Nizza, P), Holm (Dif, Bologna, P)

    CESSIONI

    Rouhi (Dif, Carrarese, P), Pedro Felipe (Dif, Sassuolo, P), Rugani (Dif, Fiorentina, P), Joao Mario (Dif, Bologna, P)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Spalletti)

    (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

