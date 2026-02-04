Juventus, mercato a costo 0: due acquisti a febbraio, ma è l'unica che non ha speso in Serie A

Per le prossime settimane, gli unici acquisti che i club di Serie A potranno operare saranno quelli con protagonisti gli svincolati, eventuali nuovi innesti a costo zero nel massimo campionato. Chiuso il mercato vero e proprio, quello in cui le venti squadre hanno trattato con i club di appartenenza, emerge un particolare dato a proposito degli investimenti dei team, sia big che medio-piccoli: la Juventus è l'unica squadra che non ha aperto il portafoglio o il proprio conto per rinforzare la squadra.

Come riporta Transfermarkt, che ha messo insieme tutte le spese dei venti club di Serie A, la Juventus è la sola a non aver speso nulla nel calciomercato invernale, nonostante abbia portato alla corte di Spalletti sia Boga che Holm. L'ex Sassuolo e l'ormai ex Bologna sono infatti arrivati in prestito, ragion per cui i bianconeri non hanno dovuto mettere sul piatto milioni di euro, se non quelli relativi agli stipendi dei due giocatori.

Dalla parte opposta c'è invece la Lazio, la squadra che ha investito di più (36 milioni) ma comunque nel mirino dei tifosi in virtù della limitata spesa dopo un'estate senza movimenti di mercato e con decine di milioni incassati dalle cessioni.