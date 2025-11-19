Juventus-Lione femminile dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Sportitalia o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida da mille e una notte per la formazione femminile della Juventus: le bianconere sfidano il fortissimo Lione nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League.

La squadra di Max Canzi ha fin qui vinto due partite su tre, contro Benfica e Atletico Madrid, perdendo l'altra contro il Bayern; Lione che invece è a punteggio pieno con tre successi nelle prime tre giornate.

Di seguito tutte le informazioni su Juventus Women-Lione di Champions League femminile: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.