Juventus Women formazione
Stefano Silvestri

Juventus-Lione femminile dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Sportitalia o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarto impegno per la Juventus nel girone unico della Champions League femminile: di fronte alle bianconere c'è il fortissimo Lione. Dove vedere la partita in tv e streaming.

Sfida da mille e una notte per la formazione femminile della Juventus: le bianconere sfidano il fortissimo Lione nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League.

La squadra di Max Canzi ha fin qui vinto due partite su tre, contro Benfica e Atletico Madrid, perdendo l'altra contro il Bayern; Lione che invece è a punteggio pieno con tre successi nelle prime tre giornate.

Di seguito tutte le informazioni su Juventus Women-Lione di Champions League femminile: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

  • JUVENTUS-LIONE FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Juventus-Lione femminile
    • Data: mercoledì 19 novembre
    • Orario: 18.45
    • Canale TV: -
    • Streaming: Disney+
  • FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LIONE FEMMINILE

    JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Vangsgaard, Cambiaghi, Beccari. All. Canzi

    LIONE (4-3-3): Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. All. Giraldez

  • ORARIO JUVENTUS-LIONE FEMMINILE

    Juventus-Lione femminile si giocherà nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 novembre allo stadio Vittorio Pozzo di Biella: la gara prenderà il via alle ore 18.45.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-LIONE FEMMINILE IN TV

    Juventus-Lione femminile non sarà trasmessa da alcun canale e da alcuna emittente televisiva tradizionale su territorio italiano.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • JUVENTUS-LIONE FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Si potrà al contrario assistere a Juventus-Lione femminile in streaming: gara visibile tramite abbonamento su Disney+, piattaforma che detiene i diritti della Champions League femminile. Per vedere la gara si deve scaricare l'app o su un moderno televisore o su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet).

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà infine seguire Juventus-Lione femminile anche grazie al LIVE scritto di GOAL, con gli aggiornamenti più importanti sulla gara.

