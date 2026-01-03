Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cambiaso Juventus LecceGetty Images
Francesco Schirru

Juventus-Lecce terribile per Cambiaso: si mangia un goal e regala lo 0-1

Il difensore della Juventus finisce nell'occhio del ciclone per il primo tempo di Juventus-Lecce, in cui dopo aver fallito una rete ha effettuato un passaggio sciagurato sfruttato da Banda.

Pubblicità

Se Di Francesco ha sostituito Matias Perez a metà primo tempo per scelta tecnica, visto il continuo girovagare senza riuscire a duellare ad armi pari con i difensori della Juventus, probabilmente avrebbe fatto lo stesso anche Spalletti, qualora la rete ospite fosse arrivata un po' prima.

Veramente difficile il primo tempo per Andrea Cambiaso, di gran lunga peggiore in campo per una Juventus dominatrice allo Stadium eppure sotto in seguito al goal di Banda, arrivato nei minuti di recupero. Banda, nello specifico, è riuscito ad approfittare di un passaggio orizzontale dell'avversario, intercettandolo e battendo Di Gregorio per l'1-0. Un errore 'notevole', che ha portato i fans bianconeri ad invadere i social per esprimere la propria delusione.

Cambiaso, inoltre, si era divorato il goal del vantaggio, spedendo alto da pochi passi al minuto 29. Un errore per cui erano cominciate le prime polemiche social, poi definitivamente esplose dopo il passaggio che ha generato il vantaggio del Lecce.

  • ANCORA IN CAMPO

    Nonostante il complicato primo tempo, Spalletti ha scelto di puntare su Cambiaso come esterno sinistro anche nel secondo tempo.

    L'unico cambio operato all'intervallo è stato infatti offensivo, con Zhegrova subentrato a Conceicao, quest'ultimo probabilmente l'attaccante bianconero più deludente del primo tempo.

    • Pubblicità

  • FUORI PER KOSTIC

    Alla fine Cambiaso ha comuque lasciato il campo a metà ripresa, con Kostic al suo posto.

    Il secondo tempo ha visto l'esterno italiano più ordinato, ma comunque non abbastanza positivo per cancellare gli errori del primo tempo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO JUVENTUS-LECCE 1-1

    Marcatori: 45'+2' Banda (L), 50' McKennie (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6, Kelly 5.5, Cambiaso 5 (69' Kostic 6); McKennie 7 (83' Adzic sv), Locatelli 6 (77' Openda sv), Thuram 6 (69' Koopmeiners 6); Conceição 5.5 (46' Zhegrova 6), David 5, Yildiz 7. Allenatore: Spalletti

    LECCE (4-3-3): Falcone 7.5; Perez 5 (32' Veiga 5.5), Gaspar 6, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 6; Kaba 5.5, Ramadani 6, Maleh 6; Pierotti 6 (68' Ndaba 6), Camarda 5 (68' Stulic 6), Banda 6.5 (81' Helgason sv). Allenatore: Di Francesco

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: Maleh (L), Veiga (L), Falcone (L)

    Espulsi: -

    Note: David ha sbagliato un rigore

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV
0