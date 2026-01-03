Juventus-Lecce terribile per Cambiaso: si mangia un goal e regala lo 0-1

Se Di Francesco ha sostituito Matias Perez a metà primo tempo per scelta tecnica, visto il continuo girovagare senza riuscire a duellare ad armi pari con i difensori della Juventus, probabilmente avrebbe fatto lo stesso anche Spalletti, qualora la rete ospite fosse arrivata un po' prima.

Veramente difficile il primo tempo per Andrea Cambiaso, di gran lunga peggiore in campo per una Juventus dominatrice allo Stadium eppure sotto in seguito al goal di Banda, arrivato nei minuti di recupero. Banda, nello specifico, è riuscito ad approfittare di un passaggio orizzontale dell'avversario, intercettandolo e battendo Di Gregorio per l'1-0. Un errore 'notevole', che ha portato i fans bianconeri ad invadere i social per esprimere la propria delusione.

Cambiaso, inoltre, si era divorato il goal del vantaggio, spedendo alto da pochi passi al minuto 29. Un errore per cui erano cominciate le prime polemiche social, poi definitivamente esplose dopo il passaggio che ha generato il vantaggio del Lecce.