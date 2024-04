Juventus-Lazio, i diffidati e chi rischia la semifinale di ritorno in caso di ammonizione: il regolamento in Coppa Italia

Come funziona il conto dei cartellini gialli in Coppa Italia e chi rischia la squalifica tra i giocatori di Juventus e Lazio.

Primo round a Torino. Juventus e Lazio di scena allo Stadium per la semifinale d'andata di Coppa Italia, nuovamente di fronte dopo il successo biancoceleste in campionato.

Un match essenziale per la stagione di entrambe, a caccia della finalissima di Coppa Italia con le due partite delle semifinali del torneo 2023/2024.

La finalissima, che come di consueto si giocherà in gara unica a Roma si avvicina e per questo motivo i giocatori biancocelesti e bianconeri devono anche fare i conti con eventuali squalifiche per somma di ammonizioni.