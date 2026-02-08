Juventus-Lazio 2-2, pagelle e tabellino: Pedro e Isaksen illudono Sarri, McKennie e Kalulu riprendono la sfida

Anche gli ottimisti più incalliti getteranno la spugna dopo questo risultato. Tra i tifosi della Juventus esisteva qualche flebile speranza di rimonta prima del Derby d'Italia, abbattuta dopo il pari in rimonta contro la Lazio, che sa comunque di sconfitta: 2-2 contro l'ex Sarri, con un goal per tempo che sembrava aver rilanciato i biancocelesti in chiave quinto posto (per ora) prima della rimonta bianconera, che cancella comunque il discorso Scudetto, proprio una settimana prima della trasferta milanese che vedrà Madama impegnata a San Siro.

Una Lazio cinica si è avvicinata a prendersi l'intera posta in quel di Torino, in un match che farà comunque parlare di sè anche polemicamente, nello specifico per il goal annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram.

Nel secondo minuto di recupero del primo tempo ci ha pensato Pedro a siglare il goal del vantaggio biancoceleste: errore di Locatelli, contropiede e assist di Maldini su cui l'inserimento di Pedro ha dato i suoi frutti. Di Isaksen, invece, il 2-0 due minuti dopo l'avvio della ripresa: diagonale sotto la traversa e Di Gregorio nuovamente superato.

Colpita da due reti, la Juventus non si è disunita, anzi continuando a premere come fatto in precedenza: schiacciata da diverse buone trame bianconere, Madama è rientrata in partita con McKennie, servito dal cross di un Cambiaso riscattatosi dopo una prova fin lì incolore. Zhegrova, entrato dopo l'intervallo, aveva impegnato Provedel, permettendo a Madama di rimanere in area e creare così i presupposti per la rete dell'1-2.

Con una seconda parte della ripresa tutta a tinte bianconere, il risultato è cambiato al 97': assist del neo-entrato Boga, nuovo acquisto dell'ultima sessione di mercato, e 2-2 finale.