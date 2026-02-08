Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kalulu Juventus LazioGetty Images
Francesco Schirru

Juventus-Lazio 2-2, pagelle e tabellino: Pedro e Isaksen illudono Sarri, McKennie e Kalulu riprendono la sfida

Nell'ultimo match prima del Derby d'Italia, la Juventus dice addio alle ultime flebili speranze di una rimonta Scudetto: 2-2 ottenuto all'ultimo minuto in rimonta, che sa comunque di sconfitta.

Pubblicità

Anche gli ottimisti più incalliti getteranno la spugna dopo questo risultato. Tra i tifosi della Juventus esisteva qualche flebile speranza di rimonta prima del Derby d'Italia, abbattuta dopo il pari in rimonta contro la Lazio, che sa comunque di sconfitta: 2-2 contro l'ex Sarri, con un goal per tempo che sembrava aver rilanciato i biancocelesti in chiave quinto posto (per ora) prima della rimonta bianconera, che cancella comunque il discorso Scudetto, proprio una settimana prima della trasferta milanese che vedrà Madama impegnata a San Siro.

Una Lazio cinica si è avvicinata a prendersi l'intera posta in quel di Torino, in un match che farà comunque parlare di sè anche polemicamente, nello specifico per il goal annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram. 

Nel secondo minuto di recupero del primo tempo ci ha pensato Pedro a siglare il goal del vantaggio biancoceleste: errore di Locatelli, contropiede e assist di Maldini su cui l'inserimento di Pedro ha dato i suoi frutti. Di Isaksen, invece, il 2-0 due minuti dopo l'avvio della ripresa: diagonale sotto la traversa e Di Gregorio nuovamente superato.

Colpita da due reti, la Juventus non si è disunita, anzi continuando a premere come fatto in precedenza: schiacciata da diverse buone trame bianconere, Madama è rientrata in partita con McKennie, servito dal cross di un Cambiaso riscattatosi dopo una prova fin lì incolore. Zhegrova, entrato dopo l'intervallo, aveva impegnato Provedel, permettendo a Madama di rimanere in area e creare così i presupposti per la rete dell'1-2.

Con una seconda parte della ripresa tutta a tinte bianconere, il risultato è cambiato al 97': assist del neo-entrato Boga, nuovo acquisto dell'ultima sessione di mercato, e 2-2 finale.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Il morbido cross per il goal di Mckennie non basta a riscattare completamente la prova di Cambiaso (voto 5.5), tra i peggiori in campo. Locatelli (5) sbaglia tutto dando alla squadra ospite la possibilità di partire in contropiede e segnare lo 0-1, non riuscendo a risalire dopo l'errore. Tra i migliori bianconeri stagionali, ancora una volta McKennie (6.5) dimostra di saperci essere sempre.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 5.5, Koopmeiners 6 (77' Kelly sv), Cabal 6 (46' Zhegrova 6); Locatelli 5 (85' Openda sv), Thuram 6; Cambiaso 5.5 (76' Boga 6.5), McKennie 6.5 (84' Miretti sv), Yildiz 6; David 5.5

    • Pubblicità

  • PAGELLE LAZIO

    Ottima prova difensiva per Gila (6.5), nonostante si perda McKennie in occasione della rete juventina. Isaken (voto 6.5) è propositivo e autore del raddoppio biancoceleste, Provedel (6.5) non può niente sul goal bianconero ma non si lascia sorprendere durante il resto dell'incontro.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6.5 (78' Romagnoli 5.5), Provstgaard 6 (83' Patric sv), Nuno Tavares 6; Taylor 6, Cataldi 6.5, Basic 6 (46' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (65' Cancellieri 6), Maldini 6.5, Pedro 7 (65' Noslin 6)

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Koopmeiners Juventus LazioGetty Images

    TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 2-2

    Marcatori: 45'+2' Pedro (L), 47' Isaksen (L), 59' Mckennie (J), 97' Kalulu (J)

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 5.5, Koopmeiners 6 (77' Kelly sv), Cabal 6 (46' Zhegrova 6); Locatelli 5 (85' Openda sv), Thuram 6; Cambiaso 5.5 (76' Boga 6.5), McKennie 6.5 (84' Miretti sv), Yildiz 6; David 5.5. Allenatore: Spalletti

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6.5 (78' Romagnoli 5.5), Provstgaard 6 (83' Patric sv), Nuno Tavares 6; Taylor 6, Cataldi 6.5, Basic 6 (46' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (65' Cancellieri 6), Maldini 6.5, Pedro 7 (65' Noslin 6). Allenatore: Sarri 

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L)

    Espulsi: -

Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0