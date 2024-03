Juventus, Kean eguaglia il record negativo storico: come Zalayeta, la striscia senza goal si allunga

Kean non riesce a tornare al goal nemmeno contro la Lazio, continuando a inseguire una marcatura lontanissima nel tempo.

Doveva essere la gara di Moise Kean, ma Lazio-Juventus è stata l'ennesima delusione per l'attaccante italiano. Ancora a secco, oramai da tempo immemore, l'ex PSG non è riuscito a far rinascere Madama, sconfitta nel finale di gara dal goal di Marusic.

Una gara da dimenticare per la Juventus, per Kean e per tutta una società che nelle ultime quattro partite ha ottenuto appena due punti, allontanandosi dal Milan (ora a +6) e offrendo il fianco a Bologna e Roma, impegnate lunedì primo aprile.

Kean ci ha provato, il goal era nell'aria. Alla fine, però, l'attaccante della Juventus ha fallito l'appuntamento con la rete, lontanissimo nel tempo e oramai divenuto record negativo. Come Marcelo Zalayeta prima di lui, anche la punta bianconera fa i conti con una striscia lunghissima senza segnare.