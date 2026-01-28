Juventus, Inter, Napoli e Atalanta, tutto in 90 minuti in Champions League: ottavi, playoff o eliminazione? Tutte le combinazioni nell'ultima giornata di League Phase

Il Napoli è oggi 25° e primo degli eliminati. La qualificazione diretta agli ottavi è impossibile, perché anche in caso di vittoria non supererebbe quota 11 punti.

Per accedere ai playoff, la squadra di Conte deve battere il Chelsea: con una vittoria, il posto nelle prime 24 sarebbe garantito.

Il pareggio, invece, porterebbe i campani a 9 punti: servirebbero risultati favorevoli da parte di varie concorrenti - come PSV, Athletic, Olympiacos, Copenhagen e Brugge - e comunque il -5 di differenza reti renderebbe difficile resistere agli arrivi da dietro.

La sconfitta comporterebbe l’eliminazione certa, perché molte squadre oggi tra 7 e 8 punti avrebbero partite abbordabili per superare il Napoli.

Il Napoli dovrebbe monitorare Monaco e PSV, possibili rivali dirette, mentre Bruges e soprattutto Pafos - impegnato contro lo Slavia Praga già eliminato - potrebbero complicare ulteriormente lo scenario. Le possibilità di accedere ai playoff da testa di serie sono molto basse.