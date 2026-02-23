Juventus in Champions senza Cambiaso e Cabal: emergenza a sinistra per Spalletti, chi gioca contro il Galatasaray

Uno dei problemi maggiori in casa Juventus nell'andata di Champions e che ha portato al risultato finale di 5-2 è stato riuscire a contenere la spinta del Galatasaray a destra.

Prima Cambiaso e poi Cabal hanno sofferto in fase difensiva subendone le conseguenze. Il primo, che era diffidato, è stato ammonito e Spalletti lo ha sostituito all'intervallo. Cabal invece ha fatto peggio; in pochi minuti doppia ammonizione che ha lasciato la Juve in 10 oltre ovviamente ad aumentare l'emergenza in vista del ritorno.