Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kostic JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Juventus in Champions senza Cambiaso e Cabal: emergenza a sinistra per Spalletti, chi gioca contro il Galatasaray

Da Kelly a Kostic, Spalletti valuta come sopperire alle assenze in vista di Juventus-Galatasaray. Le opzioni sulla fascia sinistra.

Pubblicità

Oltre al momento difficile per i risultati, oltre a quanto successo nella gara di andata, a rendere la missione della Juventus in Champions ancora più difficile sono le assenze.

Per il ritorno contro il Galatasaray infatti Luciano Spalletti ha un problema sulla sinistra; mancheranno sia Andrea Cambiaso che Juan Cabal, squalificati dopo il match ad Istanbul.


Fuori quindi di fatto tutti i giocatori in quel ruolo a disposizione del tecnico. Spalletti dovrà inventarsi qualche soluzione ma quali? Dal modulo a chi può sostituire i due bianconeri, ecco la possibile scelta per Juventus-Galatasaray. 

  • CAMBIASO E CABAL SALTANO JUVENTUS-GALATASARAY

    Uno dei problemi maggiori in casa Juventus nell'andata di Champions e che ha portato al risultato finale di 5-2 è stato riuscire a contenere la spinta del Galatasaray a destra. 

    Prima Cambiaso e poi Cabal hanno sofferto in fase difensiva subendone le conseguenze. Il primo, che era diffidato, è stato ammonito e Spalletti lo ha sostituito all'intervallo. Cabal invece ha fatto peggio; in pochi minuti doppia ammonizione che ha lasciato la Juve in 10 oltre ovviamente ad aumentare l'emergenza in vista del ritorno. 

    • Pubblicità

  • DIFESA A TRE E KOSTIC ESTERNO

    L'emergenza in casa bianconera può far propendere Spalletti per la difesa a tre. A disposizione del tecnico ci sono Federico Gatti, Pierre Kalulu e Lloyd Kelly, con il dubbio riguardo la presenza di Gleison Bremer e l'opzione Teun Koopmeiners.

    In questo modo, sulla sinistra, a tutta fascia, agirebbe Filip Kostic mentre dall'altra parte toccherebbe probabilmente a Weston McKennie; unico che dovrebbe adattarsi senza grossi problemi visto la sua capacità di essere un jolly utilizzabile in tantissime posizioni diverse. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DA KELLY A MCKENNIE: LE SOLUZIONI CON LA DIFESA A 4

    Se invece Spalletti optasse per una difesa a quattro, allora sarebbe necessario un adattamento nel ruolo di terzino sinistro. 

    La soluzione più efficace e naturale è rappresentata da Kelly che in passato ha già giocato in quella posizione; ci sarebbe però un punto di domanda sulla coppia di centrali visto che l'assenza anche di Holm (infortunato), costringe Kalulu a rimanere a destra. Soluzione quindi questa ipotizzabile solo se recupererà Bremer, in caso contrario diventerebbe una strada secondaria da percorre. 

  • COME GIOCA LA JUVENTUS CON IL GALATASARAY

    • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. 
    • Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer/Koopmeiners, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.
  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0