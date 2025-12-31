Il no della Juventus al Genoa: i motivi per cui i bianconeri hanno deciso di non cedere Perin a gennaio

"Perin per me è importante anche come uomo spogliatoio, uno che ha del vissuto. È un influencer dello spogliatoio, perché lo sentono, è uno di quelli che parla".

Queste le parole di Spalletti all’inizio di dicembre, a conferma del ruolo centrale di Perin all’interno della squadra.

Nonostante il minutaggio sia limitato, il portiere classe 1993 svolge una funzione che va oltre il campo. In una rosa con un’età media molto bassa, la sua esperienza e la capacità di fare da leader risultano fondamentali, a differenza di quanto accaduto recentemente in casa bianconera.

Privarsi di un elemento come Perin a metà stagione potrebbe dunque risultare controproducente: il suo carisma e la sua influenza nello spogliatoio sono preziosi quanto le prestazioni sul campo.