Il no della Juventus al Genoa: i motivi per cui i bianconeri hanno deciso di non cedere Perin a gennaio

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Mattia Perin al Genoa, squadra con cui ha debuttato in Serie A e collezionato 200 presenze tra il 2013-2018 e il 2020-2021.
Nonostante l’accordo tra il giocatore e i rossoblù, la Juventus ha deciso di bloccare la trattativa, comunicando a entrambe le parti che il trasferimento non si concretizzerà in questa sessione di mercato.
I motivi della scelta dei bianconeri sono diversi: dalla leadership nello spogliatoio alle questioni legate alla lista dei giocatori, fino alle priorità della Juventus per il mercato di gennaio.