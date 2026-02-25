Juventus fuori dalla Champions League: ai bianconeri non basta il cuore in 10 contro 11

La Juventus esce dalla Champions League tra gli applausi del proprio pubblico: vittoria quanto mai inutile all'Allianz Stadium, teatro della rimonta contro un Galatasaray tramortito dalla maggiore voglia degli avversari.
Alla fine i supplementari si sono rivelati fatali per la truppa spallettiana, provata nel fisico dallo sforzo necessario per prolungare la contesa oltre i tempi regolamentari.
Bianconeri ridotti in dieci per quasi tutto il secondo tempo ed entrambi gli extratime: situazione favorevole per i turchi che hanno fatto valere una superiorità numerica per larghi tratti ridimensionata dalla grande reazione juventina.