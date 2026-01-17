Pubblicità
Manuel Locatelli JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Juventus dominante ma perdente a Cagliari: ai bianconeri non basta il 78% di possesso palla, decide l'unico tiro nello specchio dei rossoblù

La formazione di Spalletti approccia bene la trasferta in Sardegna, ma non riesce mai a concretizzare e subisce goal nell’unica conclusione in porta concessa: una sconfitta pesante che ridimensiona nuovamente il cammino dei bianconeri.

Tutto lasciava pensare che la trasferta di Cagliari fosse per la Juventus il giusto antipasto per una settimana cruciale, con il Benfica di Mourinho in Champions League prima e il Napoli di Conte in campionato poi.

Invece, a sorpresa, la gara all’Unipol Domus si è rivelata indigesta: non tanto per la prestazione, ancora una volta convincente, quanto per il risultato, con la Vecchia Signora costretta alla sconfitta contro un Cagliari combattivo.

La squadra di Luciano Spalletti ha approcciato bene la partita, ma col passare dei minuti ha ceduto alla frenesia, soprattutto dopo la rete dei padroni di casa, senza mai riuscire a concretizzare sotto porta.

  • LA JUVENTUS È SUBITO DOMINANTE

    Se si guarda solo al risultato finale, si potrebbe pensare che la Juventus abbia fatto un passo indietro rispetto alle scorse settimane.

    La realtà, però, è che la squadra di Spalletti ha approcciato la partita con lo spirito giusto, prendendo subito le redini del gioco e schiacciando il Cagliari nella propria metà campo.

    Il vero cruccio dei bianconeri resta l’impossibilità di sbloccare il risultato, trovandosi poi costretti a inseguire contro una squadra chiusa nella propria metà campo.

  • UN SOLO TIRO IN PORTA DEL CAGLIARI: È QUELLO DECISIVO

    Il Cagliari ha totalizzato soltanto tre tiri in tutta la partita, di cui uno solo nello specchio della porta difesa da Perin.

    La punizione battuta corta da Gaetano si è trasformata in un assist imprevedibile per la difesa della Juventus, permettendo a Mazzitelli di realizzare una rete da grande bomber.

    Il calcio, a volte, va controcorrente rispetto alla logica: ma l’imprevedibilità è proprio ciò che rende questo sport così affascinante.

  • IL DATO CHE IMPRESSIONA: 78% POSSESSO PALLA PER LA JUVENTUS

    Oltre ai 21 tiri totali, cinque dei quali nello specchio, la Juventus ha dominato soprattutto nel dato del possesso palla.

    I bianconeri hanno chiuso il match con il 78% di possesso, in gran parte sviluppato nella metà campo avversaria.

    La squadra di Spalletti, soprattutto nel primo tempo, non ha mai permesso al Cagliari di consolidare un possesso prolungato, recuperando il pallone in pochi secondi grazie a un pressing costante e aggressivo.

  • SPALLETTI SODDISFATTO DELLA PRESTAZIONE DEI SUOI

    Spalletti, al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha comunque elogiato la prestazione dei suoi: 

    "La partita l'abbiamo fatta, abbiamo soffocato qualsiasi loro tentativo. Doveva andare così. Inutile stare a piangere su quello che si è fatto. Sono tutti con la testa fra le mani, ma abbiamo fatto quello che la partita richiedeva."

    Ai bianconeri non resta che rialzare immediatamente la testa e concentrarsi sui prossimi due impegni decisivi.

    La sfida contro il Benfica può valere la certezza di un posto nei playoff di Champions League, mentre i tre punti contro il Napoli saranno fondamentali per riavvicinarsi in classifica e non rischiare di perdere contatto con le prime quattro posizioni.

