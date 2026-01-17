Juventus dominante ma perdente a Cagliari: ai bianconeri non basta il 78% di possesso palla, decide l'unico tiro nello specchio dei rossoblù

Tutto lasciava pensare che la trasferta di Cagliari fosse per la Juventus il giusto antipasto per una settimana cruciale, con il Benfica di Mourinho in Champions League prima e il Napoli di Conte in campionato poi.
Invece, a sorpresa, la gara all’Unipol Domus si è rivelata indigesta: non tanto per la prestazione, ancora una volta convincente, quanto per il risultato, con la Vecchia Signora costretta alla sconfitta contro un Cagliari combattivo.
La squadra di Luciano Spalletti ha approcciato bene la partita, ma col passare dei minuti ha ceduto alla frenesia, soprattutto dopo la rete dei padroni di casa, senza mai riuscire a concretizzare sotto porta.