Juventus dominante ma perdente a Cagliari: ai bianconeri non basta il 78% di possesso palla, decide l'unico tiro nello specchio dei rossoblù

Spalletti, al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha comunque elogiato la prestazione dei suoi:

"La partita l'abbiamo fatta, abbiamo soffocato qualsiasi loro tentativo. Doveva andare così. Inutile stare a piangere su quello che si è fatto. Sono tutti con la testa fra le mani, ma abbiamo fatto quello che la partita richiedeva."

Ai bianconeri non resta che rialzare immediatamente la testa e concentrarsi sui prossimi due impegni decisivi.

La sfida contro il Benfica può valere la certezza di un posto nei playoff di Champions League, mentre i tre punti contro il Napoli saranno fondamentali per riavvicinarsi in classifica e non rischiare di perdere contatto con le prime quattro posizioni.