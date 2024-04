La Juventus mantiene l'incredibile record contro il Torino: in trent'anni ha perso solo una volta, ma lo 0-0 è deludente

L'unico successo degli anni 2000 è datato 2015, nessuna vittoria negli ultimi anni e nelle ultime stagioni dello scorso millennio.

Quando si parla di Derby della Mole, il Torino deve fare i conti con una statistica decisamente negativa. Anche nel 2023/2024 e con lo 0-0 del match di ritorno, i granata non sono riusciti a ribaltare il dato che va avanti oramai da un decennio.

La squadra di Juric ci ha provato, senza però scardinare la difesa della Juventus ed ottenere un successo che le generazioni più giovani non hanno mai visto o non ricordano.

Nell'aprile del 2015, quasi dieci anni fa, il Torino riuscì ad avere la meglio per 2-1 con i goal di Darmian e Quagliarella, mentre alla Juventus non bastò la rete di Pirlo. Da allora i granata hanno al massimo pareggiato il Derby contro i cugini bianconeri, rimanendo però a zero successi.