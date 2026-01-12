Pubblicità
McKennie Kalulu Juventus Cremonese Serie AGetty Images
Claudio D'Amato

Juventus-Cremonese 5-0, pagelle e tabellino: Yildiz e David trascinano i bianconeri, Spalletti aggancia Napoli e Roma al 3° posto

Pokerissimo dei bianconeri, Cremonese tramortita: secondo goal di fila per David, continua la striscia positiva di Madama allo Stadium.

La Juventus travolge la Cremonese all’Allianz Stadium e aggancia al terzo posto Napoli e Roma a quota 39 punti.

I bianconeri di Spalletti centrano il settimo risultato utile di fila - sesto se consideriamo solo la Serie A - e raggiungono la squadra di Conte e quella di Gasperini, in attesa dei recuperi della 16ª giornata con i partenopei impegnati al Maradona contro il Parma.

Un successo largo e prezioso per la Juve, che grazie alla quinta vittoria nelle ultime sei gare di campionato torna prepotentemente in corsa per il quarto posto e può tornare a sognare qualcosa in più della qualificazione alla prossima Champions League.

All’Allianz Stadium non c’è storia, con la squadra di Spalletti che parte fortissimo e trova un uno-due micidiale nel primo quarto d’ora. A sbloccare il risultato è Bremer, che devia involontariamente una conclusione da fuori area di Miretti e beffa Audero, mentre poco più tardi Jonathan David realizza il secondo goal di fila con una conclusione con il destro.

Il tris arriva prima dell’intervallo: fallo di mani di Baschirotto e calcio di rigore per la Juventus. Sul dischetto si presenta Yildiz, che colpisce il palo dagli undici metri ma poi ribadisce in rete la respinta del ‘legno’.

Nella ripresa, i bianconeri dilagano. Al 48’ palla col contagiri di Miretti per McKennie, che supera Audero e calcia in porta. Sulla traiettoria interviene Bianchetti, che salva la sfera: la carambola su Terracciano termina in porta. Ma la gioia personale per McKennie è solo rinviata: lo statunitense è puntuale all’appuntamento con il cross di Kalulu e di testa firma il 5-0.

Nel finale la Juventus gestisce il risultato e porta a casa la vittoria numero undici in questo campionato. Prosegue la striscia positiva dei bianconeri all’Allianz Stadium: dalla sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta sono arrivati diciotto risultati utili di fila tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con dodici vittorie e sei pareggi.

Cade ancora la Cremonese, che non vince da oltre un mese: l’ultimo successo è arrivato il 7 dicembre contro il Lecce. Per la squadra di Nicola arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei: all’orizzonte le sfide contro Verona e Sassuolo, due scontri diretti fondamentali in chiave salvezza.

  • PAGELLE JUVENTUS

    David (7) trova il secondo goal di fila e prova a cancellare l’errore dal dischetto contro il Lecce, Miretti (7,5) illumina l’Allianz Stadium, mentre Thuram (7) e McKennie (7,5) incidono con assist e rigore procurato il primo e goal propiziato e rete il secondo.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Kelly 6, Bremer 6,5 (71' Koopmeiners 6), Cambiaso 6 (62' Cabal 6); Locatelli 6,5 (71' Adzic 6), Thuram 7; McKennie 7,5, Miretti 7,5 (83' Openda sv), Yildiz 7 (62' Zhegrova 6); David 7. All. Spalletti.

  • PAGELLE CREMONESE

    Una serata storta per la squadra di Nicola (espulso). Baschirotto (4,5) causa il rigore e perde il duello con David, oltre all’errore in occasione del 4-0. In avanti Vardy (4,5) non impensierisce mai la difesa bianconera.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 5, Baschirotto 4,5, Bianchetti 4,5; Zerbin 5, Grassi 5 (83' Folino sv), Bondo 5 (70' Vandeputte 5), Johnsen 5,5 (46' Floriani 5), Pezzella 5; Bonazzoli 5,5 (58' Sanabria 5), Vardy 4,5 (58' Vazquez 5). All. Nicola.

  • TABELLINO JUVENTUS-CREMONESE

    Marcatori: 12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 48' Aut. Terracciano, 64' McKennie

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Kelly 6, Bremer 6,5 (71’ Koopmeiners 6), Cambiaso 6 (62’ Cabal 6); Locatelli 6,5 (71’ Adzic 6), Thuram 7; McKennie 7,5, Miretti 7,5 (83' Openda sv), Yildiz 7 (62’ Zhegrova 6); David 7. All. Spalletti.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 5, Baschirotto 4,5, Bianchetti 4,5; Zerbin 5, Grassi 5 (83' Folino sv), Bondo 5 (70’ Vandeputte 5), Johnsen 5,5 (46’ Floriani 5), Pezzella 5; Bonazzoli 5,5 (58’ Sanabria 5), Vardy 4,5 (58’ Vazquez 5). All. Nicola.

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Pezzella (C)

    Espulsi: -

