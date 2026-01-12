Juventus-Cremonese 5-0, pagelle e tabellino: Yildiz e David trascinano i bianconeri, Spalletti aggancia Napoli e Roma al 3° posto

La Juventus travolge la Cremonese all’Allianz Stadium e aggancia al terzo posto Napoli e Roma a quota 39 punti.

I bianconeri di Spalletti centrano il settimo risultato utile di fila - sesto se consideriamo solo la Serie A - e raggiungono la squadra di Conte e quella di Gasperini, in attesa dei recuperi della 16ª giornata con i partenopei impegnati al Maradona contro il Parma.

Un successo largo e prezioso per la Juve, che grazie alla quinta vittoria nelle ultime sei gare di campionato torna prepotentemente in corsa per il quarto posto e può tornare a sognare qualcosa in più della qualificazione alla prossima Champions League.

All’Allianz Stadium non c’è storia, con la squadra di Spalletti che parte fortissimo e trova un uno-due micidiale nel primo quarto d’ora. A sbloccare il risultato è Bremer, che devia involontariamente una conclusione da fuori area di Miretti e beffa Audero, mentre poco più tardi Jonathan David realizza il secondo goal di fila con una conclusione con il destro.

Il tris arriva prima dell’intervallo: fallo di mani di Baschirotto e calcio di rigore per la Juventus. Sul dischetto si presenta Yildiz, che colpisce il palo dagli undici metri ma poi ribadisce in rete la respinta del ‘legno’.

Nella ripresa, i bianconeri dilagano. Al 48’ palla col contagiri di Miretti per McKennie, che supera Audero e calcia in porta. Sulla traiettoria interviene Bianchetti, che salva la sfera: la carambola su Terracciano termina in porta. Ma la gioia personale per McKennie è solo rinviata: lo statunitense è puntuale all’appuntamento con il cross di Kalulu e di testa firma il 5-0.

Nel finale la Juventus gestisce il risultato e porta a casa la vittoria numero undici in questo campionato. Prosegue la striscia positiva dei bianconeri all’Allianz Stadium: dalla sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta sono arrivati diciotto risultati utili di fila tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con dodici vittorie e sei pareggi.

Cade ancora la Cremonese, che non vince da oltre un mese: l’ultimo successo è arrivato il 7 dicembre contro il Lecce. Per la squadra di Nicola arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei: all’orizzonte le sfide contro Verona e Sassuolo, due scontri diretti fondamentali in chiave salvezza.