Juventus contro Simone Inzaghi? I risultati del Mondiale possono già portare alla sfida

L'ex tecnico nerazzurri potrebbe ritrovare i bianconeri già a partire dagli ottavi di finale: tutto dipenderà dalla classifica delle due squadre.

Il Mondiale per Club sta mettendo di fronte squadre provenienti da tutto il mondo, con sfide di livello assoluto che - in alcuni casi - sorprendono con risultati inaspettati, come in occasione del successo del Botafogo sul PSG.

Al termine dei gironi, però, può andare in scena già una sfida che accomuna direttamente l'Arabia Saudita e la Serie A, tra passato e presente.

La Juventus, infatti, potrebbe incrociare l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, in quanto i due gironi sono destinati ad incrociarsi nel corso del primo turno ad eliminazione diretta.