Francesco Schirru

15 goal subiti e nessuna vittoria in cinque partite: tifosi della Juventus stufi, fischi allo Stadium

Escludendo in pari in rimonta contro la Lazio, la Juventus ha perso tutte le partite dell'ultimo periodo, tanto che l'ultimo successo è quello del primo febbraio contro il Parma. In casa, invece, non vince da fine gennaio.

I fans della Juventus sono rimasti vicini alla squadra fino a quando hanno potuto, poi sono esplosi. Al termine della gara persa contro il Como, i tifosi bianconeri hanno fischiato pesantamente la squadra di Spalletti, che nelle ultime cinque partite non ha mai vinto. Consci di quanto sia accaduto nel Derby d'Italia e di tante difficoltà invernali, i sostenitori hanno cercato di sostenere al massimo Thuram e compagni, non reggendo però all'ennesimo k.o.

Considerando Coppa Italia, Champions League e Serie A, la Juventus ha incassato ben 15 goal nelle ultime 5 uscite ufficiali, venendo eliminata dall'Atalanta nel torneo interno e complicando notevolmente l'eventuale passaggio agli ottavi europei dopo aver incassato cinque reti in quel di Istanbul. Insieme a questi risultati, il noto 3-2 nel Derby d'Italia, il 2-2 in rimonta contro la Lazio e infine il k.o interno per 2-0 subito contro il Como.

Insomma, per la prima volta dall'arrivo sulla panchina della Juventus anche Spalletti deve fare i conti con una squadra che ha tenuto sotto il tappeto i propri problemi, alla fine nuovamente nell'aria dopo un terribile febbraio che ha messo in discussione l'intera annata, da cui i bianconeri dovranno rialzarsi immediatamente per evitare di buttare completamente la stagione.

  LE ULTIME VITTORIE

    Cinque partite e nessuna vittoria per la Juventus. L'ultimo successo, oramai, risale alla prima gara ufficial di febbraio, con il deciso 4-1 ottenuto al Tardini contro il Parma. 

    Relativamente all'ultimo successo casalingo, invece, bisogna tornare indietro fino al 25 gennaio, con il 3-0 contro il Napoli al quale era seguito lo 0-0 di Champions contro il Monaco, l'ultimo scontro del girone unico.

    Dall'inizio del 2026 la Juventus ha al massimo vinto due partite consecutive, tornando a quei vecchi risultati altalentanti che tanto avevano messo in difficoltà i tifosi nella prima parte di stagione.

  DUE GARE FONDAMENTALI

    Per superare i playoff di Champions League, la Juventus dovrà battere il Galatasaray con tre reti di scarto per poi vincere ai rigori, o in alternativa superare il team turco direttamente con quattro goal di differenza.

    In campo mercoledì, la Juventus comincerà marzo con una partita altrettanto fondamentale il primo del mese: la sfida alla Roma, avversaria per un posto nella prossima Champions League, dirà molto sullo stato mentale della squadra bianconera, che in caso di nuovo k.o non vedrebbe solamente complicarsi la situazione in termini di classifica, ma potrebbe entrare in un tunnel di negatività dal quale sarebbe alquanto complicato uscire.

  LE PAROLE DI SPALLETTI

    "Ora diventa fondamentale l’aspetto psicologico" le parole di Luciano Spalletti, mister della Juventus, in conferenza stampa. "Perché poi non sei più partecipativo a quelle che sono le cose, ci sono situazioni che ti creano queste difficoltà".

    È il lavoro che avevamo fatto e sembravamo usciti. Avevamo fatto vedere di essere squadra e di avere qualità: non sono scomparse ma sono ancora lì e noi non sappiamo andare a riconoscerle perché ci manca compattezza, stabilità, tenacia nel fare le cose".

    "C’è da prendere iniziative perché se non le prendi e fai cose normali, banali, semplici diventa tutto più difficile. Troppe volte ci succede di perdere questi palloni e gli altri lo traducono in goal".

