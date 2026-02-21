15 goal subiti e nessuna vittoria in cinque partite: tifosi della Juventus stufi, fischi allo Stadium

I fans della Juventus sono rimasti vicini alla squadra fino a quando hanno potuto, poi sono esplosi. Al termine della gara persa contro il Como, i tifosi bianconeri hanno fischiato pesantamente la squadra di Spalletti, che nelle ultime cinque partite non ha mai vinto. Consci di quanto sia accaduto nel Derby d'Italia e di tante difficoltà invernali, i sostenitori hanno cercato di sostenere al massimo Thuram e compagni, non reggendo però all'ennesimo k.o.

Considerando Coppa Italia, Champions League e Serie A, la Juventus ha incassato ben 15 goal nelle ultime 5 uscite ufficiali, venendo eliminata dall'Atalanta nel torneo interno e complicando notevolmente l'eventuale passaggio agli ottavi europei dopo aver incassato cinque reti in quel di Istanbul. Insieme a questi risultati, il noto 3-2 nel Derby d'Italia, il 2-2 in rimonta contro la Lazio e infine il k.o interno per 2-0 subito contro il Como.

Insomma, per la prima volta dall'arrivo sulla panchina della Juventus anche Spalletti deve fare i conti con una squadra che ha tenuto sotto il tappeto i propri problemi, alla fine nuovamente nell'aria dopo un terribile febbraio che ha messo in discussione l'intera annata, da cui i bianconeri dovranno rialzarsi immediatamente per evitare di buttare completamente la stagione.