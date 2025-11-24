La Juventus in Champions League: come vedere Bodo/Glimt-Juventus in streaming su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Vietato sbagliare. Dopo aver raccolto tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro giornate della Fase Campionato di Champions League, la Juventus scende nuovamente in campo in casa dei norvegesi del Bodo/Glimt: il margine di errore è ridotto ormai al minimo in chiave qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La formazione di Luciano Spalletti, subentrato in panchina a Igor Tudor nelle scorse settimane, è reduce dal pari casalingo contro lo Sporting (1-1). In precedenza aveva acciuffato per i capelli un clamoroso 4-4 contro il Borussia Dortmund nella gara d’esordio del girone, prima di un nuovo pareggio contro il Villarreal (2-2) e della sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid al Bernabeu.

Se la Juventus ha 3 punti in classifica, ha fatto fin qui peggio il Bodo/Glimt: la formazione norvegese, semifinalista della scorsa edizione dell’Europa League, ha messo in cascina appena 2 punti, frutto dei pareggi ottenuti contro Slavia Praga e Tottenham prima dei ko contro Galatasaray e Monaco.

