Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-JUVENTUS-SPORTING CPAFP
Stefano Silvestri

La Juventus in Champions League: come vedere Bodo/Glimt-Juventus in streaming su NOW, come abbonarsi e quanto costa

Quinto impegno della Juventus nella Fase Campionato di Champions League: tutte le informazioni per vedere su NOW la partita dei bianconeri contro il Bodo/Glimt.

Vietato sbagliare. Dopo aver raccolto tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro giornate della Fase Campionato di Champions League, la Juventus scende nuovamente in campo in casa dei norvegesi del Bodo/Glimt: il margine di errore è ridotto ormai al minimo in chiave qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La formazione di Luciano Spalletti, subentrato in panchina a Igor Tudor nelle scorse settimane, è reduce dal pari casalingo contro lo Sporting (1-1). In precedenza aveva acciuffato per i capelli un clamoroso 4-4 contro il Borussia Dortmund nella gara d’esordio del girone, prima di un nuovo pareggio contro il Villarreal (2-2) e della sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid al Bernabeu.

Se la Juventus ha 3 punti in classifica, ha fatto fin qui peggio il Bodo/Glimt: la formazione norvegese, semifinalista della scorsa edizione dell’Europa League, ha messo in cascina appena 2 punti, frutto dei pareggi ottenuti contro Slavia Praga e Tottenham prima dei ko contro Galatasaray e Monaco.

La sfida tra Bodo/Glimt e Juventus sarà visibile su NOW: ecco come, con tutte le informazioni per abbonarsi e il costo del servizio.

  • BODO/GLIMT-JUVENTUS: ORARIO E QUANDO SI GIOCA

    Bodo/Glimt-Juventus si giocherà a Bodo, in Norvegia, nella serata di martedì 25 novembre: il calcio d’inizio della sfida è in programma alle ore 21.00.

  • COME VEDERE BODO/GLIMT-JUVENTUS IN STREAMING SU NOW

    L’importantissima sfida tra il Bodo/Glimt e la Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva streaming su NOW, dove la Champions League sarà di casa non solo fino al 2027 ma anche per il quadriennio 2027/2031, con 184 partite su 203 a stagione trasmesse in esclusiva streaming.

    I tifosi della Juventus che vorranno assistere alla partita della formazione di Spalletti in Norvegia, ma anche i semplici appassionati di Champions League, potranno farlo tramite abbonamento, scaricando l’app di NOW e acquistando il pacchetto Pass Sport, nel quale è presente l’intera offerta sportiva.

    Offerta che, per quanto riguarda il calcio, comprende non soltanto la Champions League: sempre fino al 2031 saranno visibili in esclusiva streaming su NOW tutte le 342 partite a stagione di Europa League e Conference League grazie anche a Diretta Gol, oltre a tanti altri eventi come tre partite a giornata della Serie A Enilive 2025/26 (114 in tutta la stagione), tutta la Serie C Sky Wifi fino al 2027/28, tutta la Premier League e il meglio di Bundesliga e Ligue 1.

  • DOVE SI VEDE NOW E QUANTO COSTA

    Per vedere NOW si deve scaricare l’app su un moderno televisore compatibile con il servizio, oppure su un qualsiasi dispositivo mobile, come un pc, un cellulare o un tablet.

    Il pacchetto Pass Sport comprende due piani di abbonamento: il primo ha un costo di 19,99 euro al mese al prezzo di 8 ed è valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, prima di rinnovarsi automaticamente di mese in mese a partire dal tredicesimo, secondo le condizioni e il prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, e salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

    Il secondo piano di abbonamento del Pass Sport costa invece 29,99 euro al mese e si rinnova automaticamente di mese in mese salvo disattivazione, possibile in qualsiasi momento.

  • COSA COMPRENDE L'OFFERTA SPORTIVA DI NOW

    L’offerta sportiva presente nel Pass Sport di NOW non si limita al calcio: in esclusiva streaming si possono vivere le emozioni della Formula 1 e della MotoGP, oltre al grande tennis con Wimbledon in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Su NOW anche il grande basket con la NBA, l’EuroLeague e la BKT EuroCup in esclusiva streaming ed il meglio del campionato italiano di Serie A – LBA , la pallavolo, il rugby, il golf, l'atletica e tanti altri sport.

