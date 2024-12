Juventus-Cagliari dove vederla: Sky, RAI, Canale 5 o Italia 1? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Cagliari

I bianconeri fanno il loro esordio stagionale in Coppa Italia: allo Stadium arriva il Cagliari di Davide Nicola.

Secondo atto stagionale tra Juventus e Cagliari: all'Allianz Stadium di Torino vanno in scena gli ottavi di finale della Coppa Italia, con i bianconeri che fanno il loro esordio nella competizione 2024/25 da detentrici dell'ultimo trofeo.

La formazione di Thiago Motta se la vedrà con quella di Davide Nicola per la seconda volta in questa stagione, dopo l'1-1 del 6 ottobre scorso: in quel caso le reti arrivarono entrambe su rigore, la prima segnata da Dusan Vlahovic, le seconda da Razvan Marin.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.