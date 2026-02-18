Goal.com
Gatti Koopmeiners Cabal JuventusGetty Images
Michael Baldoin

La Juventus perde Bremer per infortunio: Gatti, Cabal o Koopmeiners, chi gioca al suo posto in difesa?

Spalletti sarà costretto a rivedere la sua difesa per i prossimi impegni a causa dell'infortunio di Bremer: sono in tre per una maglia, possibile ritorno alla difesa a tre.

La Juventus sta attraversando senza dubbio il suo periodo più complicato dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina a novembre.

Spesso i bianconeri non sono riusciti a portare a casa il bottino pieno, ma in molte occasioni hanno comunque mostrato qualità, uscendo dalle partite con rimpianti ma anche con la consapevolezza di seguire la strada giusta.

La trasferta europea in Turchia contro il Galatasaray, però, ha spazzato via questa sensazione di fiducia e, oltre a ciò, la squadra ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Gleison Bremer, vero pilastro della difesa.

Chi giocherà, dunque, nelle prossime partite? E come cambierà la formazione di Luciano Spalletti?


  • INFORTUNIO PER BREMER: IL BRASILIANO KO CONTRO IL GALATASARAY

    La spia d’allarme in casa Juventus si è accesa al 28’ della trasferta in Turchia contro il Galatasaray, quando Bremer si è accasciato a terra.

    Il brasiliano è uscito per qualche istante con lo staff medico e, dopo le cure del caso, è rientrato in campo per qualche minuto, per poi essere costretto a lasciare definitivamente il terreno di gioco al 34’.

  • GATTI, CABAL O KOOPMEINERS: CHI GIOCA AL POSTO DI BREMER?

    Lo stop di Bremer costringerà Spalletti a rivedere la sua difesa, visto che dal ritorno dall’ultimo infortunio il brasiliano era praticamente sempre in campo.

    Contro il Galatasaray al suo posto è subentrato Gatti, che ha occupato lo stesso ruolo al fianco di Kelly nella difesa a quattro, con risultati tutt’altro che convincenti.

    L’idea è che Spalletti possa tornare a schierare Koopmeiners in difesa, come avvenuto nelle prime apparizioni alla guida della Juventus a novembre, ottenendo risultati discreti.

    Per Cabal, invece, la prestazione negativa in Turchia sembra aver compromesso un po’ la fiducia che il tecnico di Certaldo ripone nell’ex Verona, rendendo improbabile il suo utilizzo tra le alternative principali.

  • IN JUVENTUS-COMO MANCA ANCHE KALULU: CHI GIOCA IN DIFESA

    Peer la Juventus non c’è tempo di leccarsi le ferite e, dopo i due duri colpi subiti contro Inter e Galatasaray, sarà subito necessario preparare la gara di sabato contro il Como.

    Oltre all’assenza di Bremer, Spalletti dovrà rinunciare anche a Kalulu, squalificato a seguito della discussa espulsione nel derby d’Italia, con due quarti della difesa titolare out.

    Per l’occasione i bianconeri potrebbero schierarsi nuovamente con la difesa a quattro: Cambiaso a destra, Koopmeiners a sinistra e Gatti e Kelly al centro.

  • ALLARME DIFESA PER LA JUVENTUS: SI TORNA A TRE?

    Nel corso della conferenza stampa dopo il pesante 5-2 subito contro il Galatasaray, Spalletti ha lasciato intendere la necessità di apportare cambiamenti anche in difesa.

    I bianconeri, infatti, hanno subito 13 reti nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, un bilancio troppo pesante per non correre ai ripari e provare a trovare soluzioni efficaci.

    Complice anche l’infortunio di Bremer, tutto lascia pensare che la squadra possa tornare a schierarsi con la difesa a tre, come già fatto da Spalletti al suo arrivo in bianconero, per non stravolgere eccessivamente la formazione.

    In questo scenario, potrebbero essere proprio Koopmeiners e Kalulu ad affiancare Kelly in difesa, con Cambiaso e, eventualmente, Kostic a presidiare le fasce laterali del centrocampo.

