Juventus-Atalanta, fischi assordanti all'uscita dal campo: i tifosi fanno sentire la voce per due volte

La Juventus continua a perdere punti in campionato, superata dal Milan: i tifosi riempiono di fischi la squadra di Allegri allo Stadium.

Se la possibilità di lottare per lo Scudetto è ormai andata, la Juventus fa ora i conti con la lotta per un secondo posto durissima. Dopo aver rischiato l'ennesima sconfitta, stavolta contro l'Atalanta, Madama è riuscita a rimanere imbattuta, senza però riuscire a mantenere il piazzamento davanti al Milan di Pioli, reduce dal successo per 1-0 contro l'Empoli.

L'Atalanta, nel match delle 18, era passata in vantaggio con il goal di Koopmeiners, quello con cui si è chiuso il primo tempo dello Stadium. Per questo la Juventus è stata beccata dai fischi dei propri tifosi: all'uscita dal campo dopo il duplice fischio i fans hanno così fatto sentire la propria voce.

Se la vittoria contro il Frosinone aveva mandato sotto il tappeto la polvere della crisi, questa sembrava nuovamente ben visibile. Per la Juventus lo spettro delle quattro sconfitte nelle ultime sei partite era sempre più reale, ma la strigliata dei tifosi e probabilmente quella negli spogliatoi durante l'intervallo ha cambiato le cose. In positivo per i padroni di casa, in negativo per gli ospiti.

Cambiaso e Milik per il 2-1 non sono bastati ad evitare nuovi mugugni, visto il secondo personale goal di Koopmeiners che ha rimesso il risultato in parità. E così nuovi fischi per la squadra di Juventus dopo il pari finale e dunque ancora una volta dopo il triplice stop di Guida.