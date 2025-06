La Juventus "B" crolla contro il Manchester City: tra campo e mercato, Nico Gonzalez, Kostic e non solo, chi ha fallito la chance

La scelta di Tudor non ha pagato, i tanti cambiamenti di formazione non hanno aiutato i bianconeri: occasione sprecata.

Già all'uscita delle formazioni ufficiali di Juventus-Manchester City, lo scenario di una sconfitta netta dei bianconeri era da considerare. Difficile dire come sarebbe andata se Igor Tudor avesse fatto altre scelte, dando continuità alla squadra che aveva conquistato due vittorie in altrettante gare al Mondiale per Club.

La superiorità degli uomini di Pep Guardiola prescinde da questo aspetto ma senza dubbio le tante alternative messe in campo da Tudor hanno allargato il divario tra le due squadre.

Era l'occasione per diversi giocatori bianconeri di dimostrare quello che possono dare alla Juventus e conquistare la fiducia dell'ambiente in generale; chance però che non è stata colta. Sicuramente non da giocatori come Nico Gonzalez e Filip Kostic ma neanche, almeno appieno, da coloro che sono riusciti a segnare come Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.