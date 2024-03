Juventus al Mondiale per Club 2025, contro chi gioca? Squadre qualificate e come funziona il torneo

Inter e Juventus al Mondiale per Club 2025: quali squadre affronteranno? La lista delle qualificate e in che modo si svolgerà il torneo.

La Juventus è qualificata al Mondiale per Club 2025 dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions League. La vittoria del Barcellona per 3-1 porta i bianconeri al rinnovato torneo voluto dalla FIFA, allargato e di scena dal prossimo anno.

Impossibilito a raggiungere il punteggio della Juventus nel Ranking UEFA (47 a 42), il Napoli di mister Calzona lascia via libera alla squadra bianconera, l'altra italiana presente al Mondiale per Club dopo la già qualificata Inter.

Come Juventus e Inter sono diverse le squadre che hanno già strappato il pass per il Mondiale per Club 2025, ma il quadro completo delle partecipanti verrà definito solamente nel prossimo futuro.