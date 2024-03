Juventus a -17 dall'Inter, Danilo è orgoglioso: "Inferiore? No, per niente"

Danilo risponde alla domanda sul divario enorme tra Inter e Juventus, con la squadra di Inzaghi oramai diretta verso lo Scudetto 2023/2024.

Con soli trenta punti ancora a disposizione, la distanza tra Inter e Juventus è quanto mai netta. Sono ben diciasette, infatti, le lunghezze che separano la squadra di Inzaghi diretta verso lo Scudetto e la squadra di Allegri, fermata ancora una volta come succede di continuo nell'ultimo periodo.

Appena una vittoria negli ultimi sei incontri di Serie A per la Juventus, riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale contro l'Atalanta, per poi concludere comunque il match sul 2-2. E così, dopo il successo dell'Inter a casa Bologna, la classifica recita -17 e sorpasso da parte del Milan.

Se lo Scudetto è andato, la lotta per il secondo posto continuerà a lungo, probabilmente fino alle ultime giornate di Serie A. In particolare è la grossa distanza dalla capolista a far imbestialire gli uomini di Allegri, tra l'altro colpiti da sonori fischi all'intervallo e dopo la conclusione del match.