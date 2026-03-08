Juventus a -1, Como a pari punti e torna l'Europa League: perché la sconfitta della Roma con il Genoa può essere decisiva per la Champions

I minuti finali sono ancora fatali per la Roma, che questa volta il goal non l'ha subito in extremis ma comunque quando sul cronometro mancavano solamente 10 al termine.
Dopo il pareggio contro la Juventus, che per come è arrivato è sembrato una mezza sconfitta, il vero ko è arrivato a Genova contro la squadra dell'ex Daniele De Rossi.
I giallorossi perdono 2-1; non basta il pareggio immediato di N'dicka che ha riposto al goal di Messias su rigore. Il cambio di De Rossi con l'ingresso di Vitinha è stato decisivo e ha affondato la squadra di Gasperini che ora guarda avanti con un po' di preoccupazione.
Dalla nuova classifica al calendario, ecco perché il passo falso della Roma può essere determinante nella corsa Champions.