Juve Stabia-Taranto dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La capolista Juve Stabia chiude il turno di Serie C NOW: al Menti arriva il Taranto di Eziolino Capuano.

Big match al Menti. Sarà un Monday Night scoppiettante nel girone C di Serie C NOW, con la sfida fra Juve Stabia e Taranto a chiudere la giornata numero 31.

Campani primi in classifica: anche nell’infrasettimanale è arrivata una vittoria, a Latina, per continuare una cavalcata che adesso entra nel rush finale.

Il Taranto, invece, ha piegato mercoledì la Virtus Francavilla, ma ha anche subito una penalizzazione di 4 punti che ha fatto scendere la squadra di Capuano fuori dalla top5.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.