La Juve Stabia si avvicina al ritorno in Serie B: la promozione tanto attesa potrebbe arrivare diversi turni prima della fine della Serie C.

La sorprendente vittoria del Monopoli in casa del Benevento e dall'altra parte il successo della Juve Stabia ai danni del Sorrento ha spalancato le porte della Serie B al team di Castellamare di Stabia. Per ora niente di matematico, ma il ritorno in seconda serie si avvicina.

La distanza tra la capolista Juve Stabia e le inseguitrici Benevento e Avellino è sempre più elevata, con pochissime giornate al termine del Girone C di Serie C 2023/2024.

Quattro anni dopo la retrocessione, con un lungo periodo passato in terza serie, sembra essere in procinto di concludersi.