Juve Stabia-Sampdoria dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juve Stabia-Sampdoria per la 34ª giornata di Serie B, rinviata dopo la morte di Papa Francesco: formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.

La trentaquattresima giornata di Serie B, rinviata a causa della scomparsa di Papa Francesco, diventa l'ultimo atto del campionato sia per Juve Stabia che Sampdoria.

Se le Vespe sono già certe dei Playoff, ma dovranno blindare il quinto posto per garantirsi i migliori benefit possibili nel mini-torneo che può valere la promozione, il destino dei blucerchiati dipenderà dal risultato contro i campani e da ciò che faranno parallelamente le rivali per la salvezza.

Venerdì scorso la squadra di Pagliuca è andata ko in casa contro la Reggiana, mentre quella di Evani ha battuto di misura la Salernitana nell'incrocio che rischia di assumere un'importanza capitale nella lotta per evitare la retrocessione in C. Decisivi, come detto, ad ogni modo saranno i 90' che chiuderanno la stagione regolare.

Tutto su Juve Stabia-Samp: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.