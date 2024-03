Juve Stabia-Casertana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano nel Monday Night di Serie C: al Menti super sfida fra Juve Stabia e Casertana.

Un posticipo di lusso nel campionato di Serie C NOW. Nel Monday Night si affrontano Juve Stabia e Casertana, che chiuderanno la giornata numero 29 del girone C.

Vespe sempre prime in classifica con 58 punti, rossoblu in zona playoff con 11 lunghezze in meno.

All’andata si imposero i falchetti, costringendo la squadra di Pagliuca al primo ko stagionale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.