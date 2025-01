La Juventus di Motta può diventare la squadra con più pareggi nella storia: il record non è per niente lontano

Torino vs Juventus

Dodici pareggi stagionali per una Juventus che non ha ancora perso, ma con una serie di pari che sanno di tante sconfitte.

E così, la Juventus deve commentare - per l'ennesima volta - un pareggio. Abbonata al segno x, la squadra bianconera non è riuscita a battere il Torino nel Derby della Mole. Raggiunta da Vlasic dopo ch Yildiz aveva segnato il goal del vantaggio, Madama mette così insieme il suo dodicesimo pareggio nell'attuale Serie A a fronte di appena sette vittorie. Quasi il doppio.

Certo, la Juventus risulta essere ancora l'unica squadra senza sconfitte, ma non si tratta di un dato poi così utile se dall'altra parte mancano i successi. Basti pensare che il Napoli capolista ha già perso tre partite, ma a pari gare ha già un netto +11 sulla Juventus.

Pareggiando così tante partite, la Juventus è riuscita ad eliminare la forza della casella sconfitte, considerando che anche quasi tutti i pareggi stagionali in Serie A sanno di sconfitta, virtuale e non ufficiale, ma comunque effettivamente tendente ad essa considerando una classifica stagnante da cui la squadra di Thiago Motta non riesce a venir fuori.