Parma Calcio 1913 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Conflitti

Juve, occhio al cartellino: a Istanbul con tanti diffidati

I bianconeri si approcciano all'andata del playoff di Champions League con ben cinque calciatori a rischio squalifica. Ecco chi sono.

Istanbul non evoca solitamente buoni ricordi per le squadre italiane. Sia il Milan che l'Inter ci hanno perso una finale di Champions League, i primi nel 2005, i secondi nel 2023 lasciando nella capitale turca sogni infranti e lacrime di delusione.

Ma anche la Juventus ha un conto in sospeso con la fu capitale dell'Impero Ottomano. Era il dicembre del 2013 quando il Galatasaray eliminò i bianconeri proprio nella fase a gironi di quell'edizione della Champions League.

Stasera la squadra di Spalletti ha la possibilità di prendersi la sua rivincita, affrontando i turchi nel playoff che sancirà l'accesso alle prime sedici della competizione.

  • OCCHIO AI GIALLI

    Nell'andata dello spareggio la Juventus sarà ospite della squadra turca. Ma oltre alla pericolosità offensiva degli avversari, concentrata soprattutto in Victor Osimhen, i bianconeri dovranno evitare quanto più possibile di farsi ammonire.

  • DIFFIDATI

    Sono ben 5 i diffidati della Juventus in Europa, e di questi ben 4 prenderanno parte alla trasferta di Istanbul.

    Tra i nomi compaiono Manuel Locatelli, Juan David Cabal, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. A questi va aggiunto anche Emil Holm, che però non è stato convocato per via di un problema muscolare.

  • PRECEDENTI

    I precedenti della sfida sorridono molto più ai turchi che non alla squadra bianconera. Nei sei incontri precedentemente andati in scena tra le due compagini, la Juventus è uscita vincitrice solamente in un'occasione.

    Due le vittorie dei turchi (oltre alla sopracitata, l'altra nel 2003 proprio in Champions League) e tre pareggi.

