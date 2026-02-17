Juve, occhio al cartellino: a Istanbul con tanti diffidati

Istanbul non evoca solitamente buoni ricordi per le squadre italiane. Sia il Milan che l'Inter ci hanno perso una finale di Champions League, i primi nel 2005, i secondi nel 2023 lasciando nella capitale turca sogni infranti e lacrime di delusione.

Ma anche la Juventus ha un conto in sospeso con la fu capitale dell'Impero Ottomano. Era il dicembre del 2013 quando il Galatasaray eliminò i bianconeri proprio nella fase a gironi di quell'edizione della Champions League.

Stasera la squadra di Spalletti ha la possibilità di prendersi la sua rivincita, affrontando i turchi nel playoff che sancirà l'accesso alle prime sedici della competizione.