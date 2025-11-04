Inizia una settimana a dir poco cruciale per le ambizioni dell'Atalanta e del suo tecnico Ivan Juric, finito inevitabilmente sotto osservazione dopo la sconfitta contro l'Udinese che non ha fatto altro che acuire le difficoltà di una squadra che da inizio stagione sembra faticare enormemente nel trovare la quadra.
Contro il Marsiglia in Champions League e contro il Sassuolo in campionato, la Dea è chiamata a fornire da subito risposte immediate e concrete per evitare di disperdere ulteriori punti e, contestualmente, compromettere il proprio percorso.
Urgono risposte, dunque. Quelle che la società si attende dalla squadra ma anche, e forse soprattutto, dal tecnico designato per la successione di Gian Piero Gasperini. Il rendimento del tecnico croato è infatti argomento dibattito in casa atalantina.