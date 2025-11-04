Tra gli altri fattori imputabili al tecnico croato, c'è una gestione della rosa che, ad oggi, non convince del tutto e che inevitabilmente va alimentare parecchi interrogativi sul lavoro di Juric. Tra campionato e Champions League, l'Atalanta ha giocato sin qui 13 partite ufficiali. Una primo segmento di stagione che consente di tracciare un bilancio, seppur parziale.

L'Atalanta, specialmente nel pacchetto avanzato, può contare su diverse soluzioni ed è proprio per questo motivo che il turnover si sta rivelando un tema piuttosto indigesto e contradditorio. Si è passati da rotazioni a volte drastiche (tutto l’attacco cambiato a Udine) e a volte più contenute. La sensazione, infatti, è che l'abbondanza di soluzioni anziché facilitare il compito di Juric lo stia invece complicando al punto da rendere le sue scelte molto difficili. Scelte che, come logica conseguenza, finiscono per scontentare, a rotazione, un po' tutti. E di riflesso vanno ad incidere sulla mancanza di continuità di questa Dea versione 2025/26