Juric alla vigilia di Roma-Athletic Bilbao: "Dybala va gestito, Soulé avrà le sue occasioni" Europa League Roma Roma vs Athletic Bilbao

Juric pronto per il debutto in Europa con la Roma: "Faremo cambi, Pellegrini non ci sarà. Giocando come con l'Udinese i tifosi ci staranno vicini".