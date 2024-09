Trauma contusivo al ginocchio per Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso è in dubbio per Roma-Athletic Bilbao di Europa League.

Ivan Juric, per Roma-Athletic Bilbao, rischia di dover fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si ritrova ai box per via di un infortunio al ginocchio rimediato contro l'Udinese, che secondo 'Sky' potrebbe metterlo fuori causa per il debutto stagionale in Europa League. Cos'ha Pellegrini? Quando torna? L'articolo prosegue qui sotto