Julian Alvarez e il rigore della discordia, interviene l'UEFA: "Valuteremo se la regola debba essere rivista"

Il giorno dopo il clamoroso episodio del rigore non convalidato in Atletico-Real, l'UEFA annuncia: "Giusto annullare, ma parleremo con FIFA e IFAB".

Il giorno dopo, com'è normale che sia, le polemiche non si sono ancora spente. Nel mirino c'è l'ormai celebre calcio di rigore non convalidato a Julian Alvarez durante la serie finale contro il Real Madrid, poi decisivo per il passaggio del turno dei Blancos.

Ricapitolando: Alvarez avrebbe anche battuto Courtois dal dischetto, ma dopo essere scivolato e aver colpito la palla prima col piede sinistro e poi col destro. Un dettaglio che il VAR ha scovato, annullando la rete che in un primo momento era stata concessa. Il rigore non è stato poi ribattuto: il regolamento non lo prevede.

L'episodio ha naturalmente fatto scalpore. Anche e soprattutto per il momento in cui è capitato: in un ottavo di finale di ritorno di Champions League, in un infuocato derby spagnolo trascinatosi ai supplementari. E così, ecco che il giorno dopo l'UEFA ha annunciato una possibile modifica alle norme.