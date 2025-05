Jude Bellingham sotto le aspettative: riunioni segrete del Real Madrid per capire i motivi del calo

Il Real Madrid si interroga sulle prestazioni di Bellingham: tra i fattori considerati anche quelli extra campo.

Jude Bellingham si era presentato alla grandissima nella sua prima stagione con la maglia del Real Madrid, trascinando la squadra alla vittoria della Liga e della Champions League a suon di goal, assist e prestazioni.

Il suo secondo anno al Real invece non è stato come immaginato; l'inglese non ha mantenuto le stesse medie e la squadra ne ha risentito come dimostrano i mancati risultati ottenuti.

Il club adesso sta portando avanti riflessioni sui motivi di questo calo di forma.