Juan Jesus sta con De Rossi e attacca il VAR dopo Genoa-Napoli: "Non vedo un miglioramento su niente"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como, l'intervista concessa da Juan Jesus a Sport Mediaset accende ulteriormente il dibattito sul VAR, già esploso dopo il finale incandescente di Genoa–Napoli.
Il difensore azzurro ha criticato apertamente l’attuale gestione arbitrale, riprendendo concetti espressi nel post gara da Daniele De Rossi, furioso dopo il rigore assegnato al Napoli al 92’ su intervento del VAR.
Proprio come il tecnico del Grifone, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, Juan Jesus ha descritto un sistema arbitrale confuso e poco uniforme, con l'avvento del VAR che ha cambiato le dinamiche.