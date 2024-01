Jovane Cabral via dalla Salernitana a gennaio? Corsa contro il tempo per il trasferimento

L'attaccante della Salernitana può lasciare la Serie A prima del previsto: l'accordo con lo Sporting, in prestito, è in teoria fino a giugno.

Jovane Cabral, attaccante della Salernitana, potrebbe aver giocato nel 2023 la sua ultima gara con i campani. Attualmente di scena in Coppa d'Africa con la maglia di Capo Verde, rappresentativa qualificata ai quarti del torneo, il 25enne può lasciare la squadra di Inzaghi in queste ultime ore di mercato.

Come evidenzia Fabrizio Romano, infatti, l'Olympiakos sta chiudendo per l'acquisto di Cabral, attualmente in prestito alla Salernitana e dunque non di proprietà dei campani. Lo Sporting Lisbona, squadra che detiene il suo cartellino, è pronta a terminare l'accordo con la formazione di Serie A e portare il giocatore in Grecia.

Già la scorsa estate la formazione del Pireo, l'Olympiakos, aveva provato ad acquistare Cabral a titolo temporaneo, prima che la Salernitana avesse però la meglio nello stesso tipo di affare.