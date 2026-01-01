Pubblicità
Pubblicità
EPL players who most need transfersGOAL

Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo, Axel Disasi e i 12 giocatori della Premier League che hanno più bisogno di un trasferimento a gennaio

GOAL vi offre una panoramica sui 12 giocatori della Premier League che hanno più bisogno di un trasferimento a gennaio. Tra questi anche alcuni obiettivi delle squadre italiane: da Mainoo a Zirkzee e Disasi.

Pubblicità

Il calciomercato di gennaio è notoriamente difficile da gestire per i club acquirenti. Certo, le squadre disposte a investire possono avere soldi da spendere e il margine di manovra finanziario per concludere alcuni affari, ma i loro rivali potrebbero essere meno inclini a fare affari a metà stagione, con trofei e altri riconoscimenti ancora in palio.

Ecco perché gennaio è anche un mese opportuno per i giocatori che cercano un nuovo inizio. È l'occasione per mettere sotto pressione i loro club e chiarire le loro richieste per la seconda metà della stagione, soprattutto con i Mondiali che inizieranno tra sei mesi.

Noi di GOAL abbiamo stilato una lista di 12 giocatori della Premier League che dovrebbero bussare alla porta del loro allenatore per chiedere un trasferimento prima della chiusura del calciomercato. Vediamo chi sono.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    KOBBIE MAINOO

    Nel caso in cui abbiate vissuto sotto una campana negli ultimi sei mesi, ricordiamo: Kobbie Mainoo vuole lasciare il Manchester United. Non necessariamente a titolo definitivo ma almeno in prestito fino al termine della stagione.

    Il giovane centrocampista, che ha giocato da titolare con l'Inghilterra nella finale di Euro 2024, ha disputato meno del 14% dei minuti disponibili in Premier League in questa stagione, nonostante i Red Devils non siano riusciti a trovare una formula vincente. Una situazione peraltro già prevista in estate quando aveva chiesto il trasferimento.

    La vicenda è giunta al culmine a metà dicembre, quando il fratello del giocatore, cresciuto nel vivaio del club, ha indossato una maglietta con la scritta "FREE KOBBIE MAINOO" all'Old Trafford. Anche se l'allenatore Ruben Amorim ha insistito sul fatto che non fosse necessariamente colpa del giocatore, è difficile immaginare che la cosa sia stata presa bene all'interno del club.

    Amorim ha affermato di non avere alcun problema personale con Mainoo e lo ha sostenuto come volto del club per gli anni a venire. "Kobbie Mainoo avrà l'opportunità, ha tutto il tempo", ha detto. "Ha giocato in diverse posizioni - abbiamo parlato della posizione di Casemiro, lui può farlo. Se si gioca con tre, può giocare come abbiamo fatto nell'ultima partita con la posizione di Mason Mount, può giocare lì. Sarà il futuro del Manchester United, questa è la mia sensazione, deve solo aspettare la sua occasione e nel calcio tutto può cambiare in due giorni".

    A prescindere da tutto, Mainoo è chiaramente un giocatore di talento che aspetta solo di tornare immediatamente sotto i riflettori. Ha 20 anni, certo, ma è abbastanza bravo da giocare regolarmente ai massimi livelli, sia con lo United che altrove.

    • Pubblicità
  • Arsenal FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    RAHEEM STERLING

    Un grande della Premier League come Raheem Sterling non meritava il trattamento che ha ricevuto in questa stagione. Messo da parte dal Chelsea dove si allenava a parte, non ha giocato un solo minuto dopo il suo prestito all'Arsenal alla fine della stagione 2024-25.

    L'82 volte nazionale inglese, che ha compiuto 31 anni a dicembre ma non ha ricevuto gli auguri pubblici dal suo club, starebbe aspettando un trasferimento vicino alla sua famiglia che vive nei dintorni di Londra, il che esclude molti dei potenziali acquirenti che potrebbero trovarsi più lontano. Fulham e Crystal Palace sono stati indicati in passato come potenziali destinazioni, ma da allora questi contatti si sono raffreddati.

    La carriera di Sterling non avrebbe mai dovuto arrivare a questo punto, ma se non riuscirà a trovare una nuova squadra al più presto, questa situazione potrebbe protrarsi a lungo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    OMAR MARMOUSH

    La prossima scelta è piuttosto controversa. Certo, Omar Marmoush non ha fatto nulla di male da quando ha firmato per il Manchester City 12 mesi fa, ma in qualche modo è sceso molto nella gerarchia dell'Etihad Stadium, nonostante il suo evidente talento.

    L'egiziano ha segnato sette goal in 16 partite di Premier League nella scorsa stagione dopo essere arrivato dall'Eintracht Francoforte, compreso un goal incredibile da 25 metri contro il Bournemouth, anche se il suo ritmo è stato gravemente compromesso negli ultimi mesi dagli infortuni e dalla concorrenza per un posto in squadra, con l'unico goal stagionale segnato nella vittoria in Carabao Cup contro lo Swansea, squadra di Championship.

    È improbabile che il City permetta a Marmoush di lasciare la squadra a metà campionato, a meno che lui non lo chieda, soprattutto considerando che Savinho e Oscar Bobb sembrano essere considerati opzioni sacrificabili in vista dell'arrivo di Antoine Semenyo, ma dato che molte delle migliori squadre europee hanno bisogno di rinforzi in attacco, è una posizione che il 26enne dovrebbe prendere in considerazione.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    ETHAN NWANERI

    L'Arsenal dovrebbe prendere in considerazione offerte definitive per Ethan Nwaneri? Assolutamente no. Nwaneri dovrebbe cercare di lasciare definitivamente i Gunners? Assolutamente no. Tuttavia, ha bisogno di giocare più minuti di quelli che gli vengono concessi attualmente.

    Nonostante i londinesi del nord stiano affrontando un'altra crisi di infortuni, Nwaneri ha giocato solo 165 minuti in Premier League e non è stato nemmeno convocato per la partita di martedì contro l'Aston Villa. Il giovane fenomeno ha segnato nove goal in 37 partite in tutte le competizioni della scorsa stagione, ma finora in questo campionato ha trovato la rete solo una volta.

    Con il ritorno di Kai Havertz, Gabriel Jesus e Martin Odegaard, è improbabile che Nwaneri possa giocare molto nelle sue posizioni preferite nel resto della stagione. Molte delle squadre di metà classifica della Premier League potrebbero trarre vantaggio acquistando un attaccante versatile e desideroso di mettersi in mostra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    BRENNAN JOHNSON

    Uno dei nomi più ovvi in questa lista, Brennan Johnson sta per lasciare il Tottenham e non sembra avere poche opzioni. Il Crystal Palace ha dato il via all'asta con un'offerta di 35 milioni di sterline, mentre altre squadre come il Bournemouth e l'Everton stanno valutando le loro mosse.

    Il gallese era uno dei preferiti dell'ex allenatore degli Spurs Ange Postecoglou per la sua propensione a spuntare sul secondo palo per segnare goal facili, come quello realizzato nella finale di Europa League contro il Manchester United lo scorso maggio. Thomas Frank ha trascorso diverse finestre di mercato cercando di ingaggiare Johnson quando era alla guida del Brentford, anche se ora che finalmente è riuscito ad averlo non ha puntato molto sull'ala.

    Inoltre, il Tottenham è alla ricerca di un altro attaccante e aveva bisogno di fare spazio. Vendere Johnson a quel prezzo, anche in perdita rispetto ai 50 milioni di sterline pagati al Nottingham Forest, sembra una decisione scontata.

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    JAMES TRAFFORD

    Il ritorno a casa da sogno di James Trafford si è trasformato in un incubo. Era stato annunciato come il numero uno del Manchester City per una nuova era, il sostituto a lungo termine di Ederson tra i pali. Poi, all'ultimo giorno di calciomercato, il club ha ingaggiato Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain.

    Non ha aiutato il fatto che Trafford abbia commesso un errore in una delle sue rare uscite in Premier League all'inizio della stagione, regalando al Tottenham il secondo goal nella sconfitta per 2-0 del City all'Etihad Stadium. Ciononostante, la sua quotazione rimane alta ed è ampiamente considerato come il futuro portiere dell'Inghilterra.

    Il Daily Mail ha riportato all'inizio di dicembre che Trafford, che ha mantenuto ben 30 clean sheet nella sua ultima stagione con il Burnley, sta già pensando a un trasferimento e, data la significativa difficoltà di giocare con il City, dovrebbe fare tutto il possibile per realizzarlo a gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Tyrell Malacia Manchester UnitedGetty Images Sport

    TYRREL MALACIA

    Ricordate Tyrell Malacia? Sarebbe comprensibile pensare che abbia già lasciato il Manchester United, vista la situazione difficile che ha vissuto dopo una stagione d'esordio piuttosto regolare all'Old Trafford.

    Acquistato durante la prima estate di Erik ten Hag come rivale di Luke Shaw, l'olandese ha dato prova di sé con 39 presenze nel corso della stagione 2022-23. Poi ha saltato 500 giorni per un infortunio al ginocchio e le relative complicazioni.

    Malacia ha giocato minuti importanti sotto la guida di Ruben Amorim sia prima che dopo il prestito al PSV Eindhoven nella seconda metà della stagione 2024-25, ma la sua posizione come membro della "squadra partenti" dello United la scorsa estate, insieme a giocatori del calibro di Marcus Rashford e Antony, significa che è ancora un esubero. Probabilmente è meglio per tutte le parti separarsi.

  • West Ham United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    JAMES WARD-PROWSE

    Tre anni fa, James Ward-Prowse è arrivato a un passo dalla storia. Ha portato a 17 il numero dei suoi goal su calcio di punizione in Premier League, solo uno in meno del detentore del record assoluto David Beckham.

    Sembrava inevitabile che Ward-Prowse avrebbe almeno eguagliato il totale di Beckham, ma da allora non ha più segnato. In quel periodo, la squadra della sua infanzia, il Southampton, è retrocessa, lui è passato al West Ham per 30 milioni di sterline, è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest, è stato messo da parte da Nuno Espirito Santo, è tornato al West Ham ed è stato nuovamente messo da parte da Nuno. 

    Un giocatore con un tiro micidiale come Ward-Prowse dovrebbe davvero essere un'arma in più nell'era del dominio dei calci piazzati. Sicuramente un'altra squadra gli darà una possibilità a gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Luton Town v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    YVES BISSOUMA

    Congratulazioni a te, lettore. Hai giocato tanti minuti con il Tottenham in questa stagione quanti Yves Bissouma, uno degli eroi della vittoria dell'Europa League dello scorso anno.

    Come siamo arrivati a questo punto? Beh, Bissouma non si è certo aiutato quando, per il secondo anno consecutivo, è stato escluso dalla partita di apertura della stagione degli Spurs per motivi disciplinari. Il trasferimento al Galatasaray, grande squadra turca, è poi saltato e solo di recente si è ripreso da un intervento chirurgico al ginocchio. Anche se fosse stato in forma, probabilmente sarebbe stato nuovamente escluso a seguito di un secondo scandalo legato all'uso di protossido di azoto.

    Sebbene il contratto di Bissouma scada a giugno, gli Spurs stanno valutando di attivare l'opzione di rinnovo per un anno prevista dal suo contratto per preservarne il valore in vista di una cessione. La volontà del club di venderlo significa che potrebbe essere disponibile a un prezzo ridotto.

  • Huddersfield Town v Manchester City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    KALVIN PHILLIPS

    Kalvin Phillips ha giocato la finale di Euro 2020 con l'Inghilterra. Ha anche ottenuto un trasferimento milionario prima del suo compagno di centrocampo quella sera, Declan Rice. Dopo tutti questi anni, uno dei due è tra i migliori giocatori al mondo e l'altro riesce a malapena a trovare posto nella rosa della sua squadra.

    Il declino di Phillips, che nel 2022 ha lasciato il Leeds per il Manchester City, è stato netto. Ha giocato solo 32 volte con la squadra di Pep Guardiola in tutte le competizioni, di cui esattamente la metà in Premier League. I prestiti al West Ham e all'Ipswich non sono serviti a ricostruire il suo valore.

    Detto questo, ci sarà sicuramente una squadra disposta a ingaggiare Phillips questo mese. Ci sono giocatori peggiori che susciteranno più interesse.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Paris Saint-Germain v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    AXEL DISASI

    Axel Disasi è l'uomo dimenticato del Chelsea. Si tratta di un giocatore che ha disputato la finale dei Mondiali del 2022, anche se il suo unico momento memorabile con i Blues è stato quando ha segnato un autogol da circa 30 metri contro il Leicester, allenato da Enzo Maresca.

    Disasi non è stato terribile durante il prestito all'Aston Villa la scorsa stagione, aiutando la squadra a dare filo da torcere al PSG nei quarti di finale di Champions League, ma durante l'estate c'è stata una grave carenza di pretendenti. Anche se il Chelsea ha bisogno di leadership in difesa, è ovvio che è stato destinato a un trasferimento piuttosto che a un ritorno.

    Quando gli è stato chiesto in ottobre della "squadra bomba", Maresca ha detto: "Sono giocatori del Chelsea perché hanno un contratto con il club. In questo momento, si allenano ancora separatamente. L'idea è di continuare esattamente allo stesso modo. Da quando abbiamo iniziato la stagione, non ho visto nessuno di loro perché si allenano in orari diversi su un campo diverso. Non li vedo dall'inizio della stagione".

    Insistendo sulla possibilità che qualcuno di loro potesse tornare, l'italiano è stato categorico: "Con noi? No".

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    JOSHUA ZIRKZEE

    Abbiamo iniziato con il Manchester United, quindi è giusto finire con il Manchester United. Joshua Zirkzee non è riuscito a giustificare il suo prezzo di 36,5 milioni di sterline, avendo segnato solo nove volte in 62 partite con i Red Devils, mentre la sua incapacità di trattenere la palla lo ha reso un bersaglio facile per i difensori della Premier League.

    Persino un goal - nettamente deviato, ma pur sempre un goal - nel primo tempo del pareggio di martedì contro i Wolves, che hanno conquistato tre punti, non è bastato a evitare che Zirkzee fosse sostituito all'intervallo da Ruben Amorim, con una parte del pubblico dell'Old Trafford che ha addirittura esultato per la decisione. A peggiorare le cose, l'allenatore ha praticamente ammesso che lo United era più pericoloso in attacco senza Zirkzee in campo.

    "Correvamo dappertutto cercando di recuperare la palla", ha spiegato Amorim. "Loro sovraccaricano il centrocampo con molti centrocampisti e noi facevamo fatica a contrastarli, quindi a volte è meglio attaccare con meno attaccanti. Abbiamo giocato con tre attaccanti, [Matheus] Cunha, Josh e [Benjamin] Sesko, e a volte non è la cosa migliore per attaccare bene".

    È in programma un ritorno in Serie A alla Roma, con Zirkzee che secondo quanto riferito intende porre fine al suo incubo con lo United, ma il club autorizzerà la sua uscita solo quando alcuni giocatori torneranno dagli infortuni o, nel caso di Bryan Mbeumo e Amad Diallo, dalla Coppa d'Africa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0