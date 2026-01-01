Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo, Axel Disasi e i 12 giocatori della Premier League che hanno più bisogno di un trasferimento a gennaio

Nel caso in cui abbiate vissuto sotto una campana negli ultimi sei mesi, ricordiamo: Kobbie Mainoo vuole lasciare il Manchester United. Non necessariamente a titolo definitivo ma almeno in prestito fino al termine della stagione.

Il giovane centrocampista, che ha giocato da titolare con l'Inghilterra nella finale di Euro 2024, ha disputato meno del 14% dei minuti disponibili in Premier League in questa stagione, nonostante i Red Devils non siano riusciti a trovare una formula vincente. Una situazione peraltro già prevista in estate quando aveva chiesto il trasferimento.

La vicenda è giunta al culmine a metà dicembre, quando il fratello del giocatore, cresciuto nel vivaio del club, ha indossato una maglietta con la scritta "FREE KOBBIE MAINOO" all'Old Trafford. Anche se l'allenatore Ruben Amorim ha insistito sul fatto che non fosse necessariamente colpa del giocatore, è difficile immaginare che la cosa sia stata presa bene all'interno del club.

Amorim ha affermato di non avere alcun problema personale con Mainoo e lo ha sostenuto come volto del club per gli anni a venire. "Kobbie Mainoo avrà l'opportunità, ha tutto il tempo", ha detto. "Ha giocato in diverse posizioni - abbiamo parlato della posizione di Casemiro, lui può farlo. Se si gioca con tre, può giocare come abbiamo fatto nell'ultima partita con la posizione di Mason Mount, può giocare lì. Sarà il futuro del Manchester United, questa è la mia sensazione, deve solo aspettare la sua occasione e nel calcio tutto può cambiare in due giorni".

A prescindere da tutto, Mainoo è chiaramente un giocatore di talento che aspetta solo di tornare immediatamente sotto i riflettori. Ha 20 anni, certo, ma è abbastanza bravo da giocare regolarmente ai massimi livelli, sia con lo United che altrove.