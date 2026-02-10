Jose Mourinho dovrebbe ricevere l'offerta di allenare il Portogallo dopo i Mondiali del 2026

Mourinho ha espresso il desiderio di passare alla gestione internazionale nel gennaio dello scorso anno, quando era ancora alla guida del Fenerbahce in Turchia. "Voglio giocare un Campionato Europeo o una Coppa del Mondo e unire un Paese attorno a una squadra, come ho già fatto molte volte con i club", ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport. "Voglio farlo per il calcio e per ciò che questo sport rappresenta. Sarà incredibile".

Ad agosto, parlando dei suoi legami con il Brasile, ha chiarito che il suo obiettivo principale è allenare il Portogallo, dichiarando a Sporty Net: "Il mio destino, in termini di nazionali, è giocare una Coppa del Mondo con la nazionale portoghese. Non ho mai preso in considerazione l'idea di allenare la nazionale brasiliana. La mia prima esperienza deve essere con il Portogallo, poi la gente deve capire che sono un professionista e che posso allenare altre squadre, ma sempre squadre con cui ho qualcosa che mi lega. Il Brasile, ovviamente, per il rapporto storico tra i nostri paesi, l'Inghilterra perché è la mia patria, l'Italia, dove ho lavorato per diversi anni, ma la mia prima esperienza con la nazionale deve essere la mia".