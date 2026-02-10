AFP
Jose Mourinho dovrebbe ricevere l'offerta di allenare il Portogallo dopo i Mondiali del 2026
Pubblicità
Mourinho lascerà il Benfica in estate?
Mourinho è tornato al Benfica per una seconda volta a settembre, dopo aver firmato un contratto biennale con il gigante della Liga Portugal. Tuttavia, ESPN sostiene che la FPF probabilmente cercherà di attirare il 63enne alla guida della nazionale dopo la partenza di Martinez.
Il rapporto sottolinea anche che, qualora Mourinho dovesse lasciare il Benfica, il sostituto più ovvio sarebbe Ruben Amorim, recentemente esonerato dal Manchester United, dato che ha trascorso nove anni nel club come giocatore ed è ancora un allenatore molto rispettato nel suo paese natale dopo una stagione ricca di trofei allo Sporting CP.
- AFP
"Voglio unire un Paese attorno a una squadra"
Mourinho ha espresso il desiderio di passare alla gestione internazionale nel gennaio dello scorso anno, quando era ancora alla guida del Fenerbahce in Turchia. "Voglio giocare un Campionato Europeo o una Coppa del Mondo e unire un Paese attorno a una squadra, come ho già fatto molte volte con i club", ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport. "Voglio farlo per il calcio e per ciò che questo sport rappresenta. Sarà incredibile".
Ad agosto, parlando dei suoi legami con il Brasile, ha chiarito che il suo obiettivo principale è allenare il Portogallo, dichiarando a Sporty Net: "Il mio destino, in termini di nazionali, è giocare una Coppa del Mondo con la nazionale portoghese. Non ho mai preso in considerazione l'idea di allenare la nazionale brasiliana. La mia prima esperienza deve essere con il Portogallo, poi la gente deve capire che sono un professionista e che posso allenare altre squadre, ma sempre squadre con cui ho qualcosa che mi lega. Il Brasile, ovviamente, per il rapporto storico tra i nostri paesi, l'Inghilterra perché è la mia patria, l'Italia, dove ho lavorato per diversi anni, ma la mia prima esperienza con la nazionale deve essere la mia".
- PubblicitàPubblicità
Risultati contrastanti al Benfica
Il Benfica ha avuto un andamento altalenante da quando ha dato il bentornato a Mourinho, uscendo da entrambe le coppe nazionali e scivolando a sette punti dal FC Porto, capolista della Liga Portugal, il che ha portato a un teso scontro con i tifosi durante un allenamento. Tuttavia, Mourinho ha orchestrato un miracolo in Champions League, consentendo al Benfica di assicurarsi un posto nei playoff della fase a eliminazione diretta dopo aver battuto per 4-2 il suo ex club, il Real Madrid, nell'ultima giornata della fase a gironi, con il portiere Anatoliy Trubin che ha segnato un gol spettacolare all'ottavo minuto dei tempi di recupero.
- Getty Images
Mourinho risponde alle voci sul Real Madrid
Mourinho è stato anche accostato a un ritorno al Real Madrid, dove Alvaro Arbeloa è attualmente alla guida della prima squadra. È stato affermato che l'obiettivo finale del presidente del club Florentino Perez sia quello di ricongiungersi con il tecnico portoghese. Tuttavia, Mourinho ha smentito questa possibilità in un'intervista rilasciata a Sport TV il mese scorso: "Non contate su di me per le telenovele. Ci sono soap opera belle, ma sono molto lunghe; se ti perdi uno o due episodi, poi non riesci più a seguire la trama. Non contate su di me, perché non guardo le soap opera".
Presto ci sarà un altro incontro tra il Real e Mourinho, perché il Benfica è stato sorteggiato contro i giganti spagnoli nei playoff di Champions League. La partita di andata si svolgerà a Lisbona il 17 febbraio, ma prima il Benfica dovrà affrontare la trasferta a Santa Clara nella Liga Portugal venerdì.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità