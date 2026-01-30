Dopo Santi, anche Josè? Gimenez per la difesa del Milan, i rossoneri ci provano

Negli ultimissimi giorni di calciomercato, il Milan vuole acquistare giocatori che possano permettere ad Allegri di combattere seriamente per lo Scudetto. Mateta è il prescelto in avanti, mentre in difesa la principale pedina nel mirino dei rossoneri risulta essere Josè Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid che ultimamente non sembra più essere un titolare indiscusso per mister Simeone. Il suo nome, però, sarebbe soprattutto relativo a un affare estivo più che invernale.
Dopo Santi, attaccante rossonero, al Milan - secondo AS - potrebbe approdare dunque anche un altro Gimenez, in cima alla lista dei desiderati anche in virtù dell'imminente trasferimento di Disasi, altro nome nel mirino ultimamente, al West Ham.
Trentuno anni appena compiuti, Josè Gimenez porterebbe al Milan una notevole esperienza maturata nel corso del decennio con la maglia dell'Atletico Madrid e con quella dell'Uruguay, con cui ha disputato sia i Mondiali che la Copa America.