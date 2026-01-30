Dopo Santi, anche Josè? Gimenez per la difesa del Milan, i rossoneri ci provano

Josè Gimenez ha saltato buona parte della stagione per dei problemi fisici, in particolare alla coscia. Tornato in campo nelle prime settimane di ottobre, il classe 1995 è stato riproposto titolare, per poi finire nuovamente ai box per un infortunio simile a quello precedente.

Così Simeone ha dovuto nuovamente riproporre Hancko e Pubill in difesa, creando una retroguardia con cui rispondere ai problemi di Gimenez. Dopo alcune panchine è tornato per due partite consecutive dal primo minuto, ma il lungo periodo fermo ha messo ampiamente in discussione la sua titolarità, tanto che non è da escludere una sua cessione nel corso del 2026.