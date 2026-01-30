Goal.com
Gimenez Atletico Madrid InterGetty Images
Francesco Schirru

Dopo Santi, anche Josè? Gimenez per la difesa del Milan, i rossoneri ci provano

Il difensore sudamericano può lasciare l'Atletico Madrid nel corso del 2026, Milan alla finestra per provare a portarlo alla corte di Allegri.

Negli ultimissimi giorni di calciomercato, il Milan vuole acquistare giocatori che possano permettere ad Allegri di combattere seriamente per lo Scudetto. Mateta è il prescelto in avanti, mentre in difesa la principale pedina nel mirino dei rossoneri risulta essere Josè Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid che ultimamente non sembra più essere un titolare indiscusso per mister Simeone. Il suo nome, però, sarebbe soprattutto relativo a un affare estivo più che invernale.

Dopo Santi, attaccante rossonero, al Milan - secondo AS - potrebbe approdare dunque anche un altro Gimenez, in cima alla lista dei desiderati anche in virtù dell'imminente trasferimento di Disasi, altro nome nel mirino ultimamente, al West Ham.

Trentuno anni appena compiuti, Josè Gimenez porterebbe al Milan una notevole esperienza maturata nel corso del decennio con la maglia dell'Atletico Madrid e con quella dell'Uruguay, con cui ha disputato sia i Mondiali che la Copa America.

  • I PROBLEMI FISICI

    Josè Gimenez ha saltato buona parte della stagione per dei problemi fisici, in particolare alla coscia. Tornato in campo nelle prime settimane di ottobre, il classe 1995 è stato riproposto titolare, per poi finire nuovamente ai box per un infortunio simile a quello precedente.

    Così Simeone ha dovuto nuovamente riproporre Hancko e Pubill in difesa, creando una retroguardia con cui rispondere ai problemi di Gimenez. Dopo alcune panchine è tornato per due partite consecutive dal primo minuto, ma il lungo periodo fermo ha messo ampiamente in discussione la sua titolarità, tanto che non è da escludere una sua cessione nel corso del 2026.

  • L'INCONTRO CON ALLEGRI

    Allegri è al lavoro con il Milan per valutare i nuovi eventuali acquisti, tanto che in queste ore c'è stato un incontro con i dirigenti rossoneri.

    Con una manciata di giorni a disposizione per il mercato in entrata, il Milan sta valutando attentamente chi fa al caso di Allegri per tentare non solo di qualificarsi alla prossima Champions, ma anche di provare a vincere lo Scudetto che vede l'Inter capolista come favorita assoluta.

    Considerando l'eventualità Gimenez più dell'estate, non è da escludere l'arrivo di un altro difensore sin da ora.

  • IL LUNGO CONTRATTO

    L'Atletico Madrid potrebbe continuare a puntare su Hancko e Pubill in difesa, ma non per questo Gimenez verrà messo alla porta in fretta e furia.

    Il difensore non è del resto in scadenza e l'Atletico non cerca il modo di monetizzare, ma in ogni caso valuterà l'offerta da parte del Milan. 

    Il difensore uruguayano è sotto contratto fino al 2028, con una sua eventuale acquisizione del Milan che potrebbe essere in prestito con diritto di riscatto più che con un obbligo a determinate condizioni.

    La cifra che l'Atletico chiede, secondo AS, è di circa 30 milioni di euro.

  • ACQUISTI E CESSIONI FIN QUI

    ACQUISTI

    Fullkrug (Att, West Ham, P)

    CESSIONI

    Maximilian Ibrahimovic (Att, Ajax, P)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Allegri)

    (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

