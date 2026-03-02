Il fair play di Joronen in Pescara-Palermo: 'ammette' un corner, Maresca e lo stadio applaudono

La società abruzzese, infatti, all'indomani di Pescara-Palermo ha voluto rimarcare il fair play di Joronen ricostruendo quanto avvenuto sul prato verde e dando virtualmente la mano al nordico:
"Ieri al 61° minuto di Pescara–Palermo abbiamo visto qualcosa che va oltre il risultato.
L’arbitro Fabio Maresca nel dubbio su un corner per il Pescara, sceglie la strada meno scontata: si ferma. Non decide d’istinto, non impone la sua autorità. Si avvicina al portiere del Palermo e gli chiede cosa sia successo.
Il portiere Jesse Joronen conferma il corner contro la sua squadra. E in quell’istante arriva un’altra immagine potente: la stretta di mano dell’arbitro.
Sugli spalti c’erano tantissimi bambini. E davanti ai loro occhi è andata in scena una lezione che vale più di mille gol: rispetto, correttezza, sportività.
Poi il capitano Lorenzo Insigne va a ringraziare Joronen per quel bellissimo gesto. Con lui, tutta la Pescara sportiva ad applaudire.
Questo è il calcio che ci piace".