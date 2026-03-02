Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Joronen Maresca Pescara PalermoPescara Calcio
Claudio D'Amato

Il fair play di Joronen in Pescara-Palermo: 'ammette' un corner, Maresca e lo stadio applaudono

Bel gesto di Jesse Joronen, rimarcato via social dal club abruzzese, durante Pescara-Palermo: il portiere rosanero spiega a Maresca di aver deviato un tiro di Faraoni e riceve i consensi di arbitro, avversari e pubblico di casa.

Pubblicità

Un gesto del genere non dovrebbe meravigliare, ma tant'è…

Protagonista Jesse Joronen, portiere del Palermo, che nel corso del match di domenica col Pescara ha ricevuto pieni consensi da parte degli avversari, dell'arbitro Fabio Maresca e di tutto lo stadio Adriatico.

Perché? Cosa ha fatto?

  • IL GESTO DI JORONEN IN PESCARA-PALERMO

    Al 61' di Pescara-Palermo, partita vinta 2-1 in rimonta dagli abruzzesi, una conclusione dalla distanza di Davide Faraoni termina alta di poco sopra alla traversa: l'esterno reclama a gran voce la deviazione di Joronen, Maresca si prende qualche secondo e va da Joronen.

    A quel punto, il numero uno finlandese dei rosanero ammette di aver toccato la palla mandandola in calcio d'angolo: il direttore di gara apprezza e con un pollice verso l'alto lo ringrazia per la sportività dimostrata, assegnando il tiro dalla bandierina ai biancazzurri.

    • Pubblicità

  • L'ABBRACCIO CON INSIGNE

    A congratularsi per la lealtà è anche Lorenzo Insigne, domenica capitano al debutto da titolare 'bis' con la 'nuova-vecchia' maglia: abbraccio col portiere del Palermo, reso virale dal post apparso sui social del Pescara.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL POST DEL PESCARA SU JORONEN

    La società abruzzese, infatti, all'indomani di Pescara-Palermo ha voluto rimarcare il fair play di Joronen ricostruendo quanto avvenuto sul prato verde e dando virtualmente la mano al nordico:

    "Ieri al 61° minuto di Pescara–Palermo abbiamo visto qualcosa che va oltre il risultato.

    L’arbitro Fabio Maresca nel dubbio su un corner per il Pescara, sceglie la strada meno scontata: si ferma. Non decide d’istinto, non impone la sua autorità. Si avvicina al portiere del Palermo e gli chiede cosa sia successo.

    Il portiere Jesse Joronen conferma il corner contro la sua squadra. E in quell’istante arriva un’altra immagine potente: la stretta di mano dell’arbitro.

    Sugli spalti c’erano tantissimi bambini. E davanti ai loro occhi è andata in scena una lezione che vale più di mille gol: rispetto, correttezza, sportività.

    Poi il capitano Lorenzo Insigne va a ringraziare Joronen per quel bellissimo gesto. Con lui, tutta la Pescara sportiva ad applaudire.

    Questo è il calcio che ci piace".

Serie B
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Pescara crest
Pescara
PES
Serie B
Palermo crest
Palermo
PAL
Mantova crest
Mantova
MAN
0