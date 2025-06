Prima segna, poi si fa male, Jonathan David eliminato con il Canada: le sue condizioni e le ultime sulla Juventus

Il goal non basta a David che subisce un infortunio: la Juventus interessata alle condizioni dell'attaccante, possono essere i giorni decisivi.

Oggi è l'ultimo giorno per Jonathan David da giocatore del Lille visto che da domani, 1 luglio, il canadese non sarà più sotto contratto con il club francese. Per l'attaccante però è soprattutto il giorno dopo l'eliminazione con il Canada dalla Gold Cup, il torneo organizzato dalla CONCACAF.

Il Canada è infatti stato eliminato per mano del Guatemala e David si è infortunato durante il finale della partita, dovendo uscire dal campo e non potendo concludere il match.

Una situazione che ovviamente riguarda anche la Juventus visto che il club bianconero è in pressing per ingaggiare il giocatore a parametro zero. Le ultime sul futuro dell'attaccante e le sue condizioni dopo il ko con la Nazionale.