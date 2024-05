Jonatan Giraldez al posto di Xavi: dalla squadra femminile al Barcellona, la clamorosa ipotesi

Il 32enne allenatore del Barcellona femminile potrebbe allenare la squadra maschile al posto di Xavi secondo le ultime voci.

Il futuro del Barcellona non è ancora scritto. La conferma di Xavi per la prossima annata, infatti, sembra essersi sciolta come neve al sole dopo che Laporta non ha gradito le dichiarazioni del tecnico riguardo le difficoltà economiche del club.

E così, Xavi non è ancora certo di allenare il Barcellona nel 2024/2025. Chi guiderebbe dunque i blaugrana nella prossima annata?

Si fanno tanti nomi in queste ore, ma la possibilità più clamorosa è quella lanciata dal noto programma ChiringuitoTV, pronto ad evidenziare come l'idea della società catalana conduca a Jonatan Giraldez, tecnico della squadra femminile che in questi ultimi anni sta facendo incetta di titoli sia in Spagna che in territorio europeo. La voce è ancor più clamorosa per il fatto che Giraldez è in realtà già stato annunciato dal Washington Spirit, squadra statunitense: il Barcellona sarebbe però disposto a rompere l'accordo.