John Terry mette all'asta la sua collezione, la maglia di Messi è stata venduta a una cifra più alta rispetto a quella di Cristiano Ronaldo

È stata la maglia indossata da Messi in una partita di Champions League tra Chelsea e Barcellona nel 2006 a raggiungere la cifra più alta, costando all'acquirente 183.000 dollari (144.000 sterline/168.000 euro), mentre la maglia di Ronaldo dei tempi del Manchester United è stata venduta per 115.900 dollari(85.000 sterline/99.000 euro).

Scrivendo della maglia di Messi, Terry ha postato su Instagram: "Questa è una maglia molto speciale, è del grande e unico Lionel Messi, quando giocava a Stamford Bridge.

È la divisa arancione, che non indossavano molto spesso, quindi è ancora più speciale. Ma dato che io ero un difensore e lui un attaccante, siamo stati molto vicini l'uno all'altro per tutta la partita.

Quindi, quando mancava un minuto o due alla fine, mi avvicinavo un po' di più a lui solo per poter prendere la sua maglia dopo la partita".

La maglia di Messi è diventata la quarta maglia da calcio più costosa di sempre, superando facilmente i 116.000 dollari (91.750 sterline/105.000 euro) pagati per quella di Geoff Hurst nella finale dei Mondiali del 1966.