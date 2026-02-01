Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty Images

John Terry mette all'asta la sua collezione, la maglia di Messi è stata venduta a una cifra più alta rispetto a quella di Cristiano Ronaldo

L'ex difensore e capitano del Chelsea ha messo all'asta oltre 50 pezzi della sua collezione per beneficenza. E la maglia di Messi è stata venduta ad una cifra superiore rispetto a quella di Cristiano Ronaldo.

Pubblicità

Una vecchia maglia di Lionel Messi è stata venduta a un prezzo superiore a quella di Cristiano Ronaldo nell'asta organizzata da John Terry. 

I due sono considerati i migliori calciatori della loro generazione e hanno vinto complessivamente 13 Palloni d'Oro, con Messi davanti a Ronaldo anche in questo caso. 

Terry ha venduto oltre 50 pezzi della sua collezione per poco più di 695.000 dollari, destinando una percentuale di tale cifra alla John Terry Foundation.

  • IL PREZZO DELLE MAGLIE DI MESSI E RONALDO

    È stata la maglia indossata da Messi in una partita di Champions League tra Chelsea e Barcellona nel 2006 a raggiungere la cifra più alta, costando all'acquirente 183.000 dollari (144.000 sterline/168.000 euro), mentre la maglia di Ronaldo dei tempi del Manchester United è stata venduta per 115.900 dollari(85.000 sterline/99.000 euro).

    Scrivendo della maglia di Messi, Terry ha postato su Instagram: "Questa è una maglia molto speciale, è del grande e unico Lionel Messi, quando giocava a Stamford Bridge.

    È la divisa arancione, che non indossavano molto spesso, quindi è ancora più speciale. Ma dato che io ero un difensore e lui un attaccante, siamo stati molto vicini l'uno all'altro per tutta la partita.

    Quindi, quando mancava un minuto o due alla fine, mi avvicinavo un po' di più a lui solo per poter prendere la sua maglia dopo la partita".

    La maglia di Messi è diventata la quarta maglia da calcio più costosa di sempre, superando facilmente i 116.000 dollari (91.750 sterline/105.000 euro) pagati per quella di Geoff Hurst nella finale dei Mondiali del 1966.

    • Pubblicità
  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    LE ALTRE MAGLIE ALL'ASTA

    Non erano solo Messi e Ronaldo ad essere presenti all'asta, organizzata dalla casa americana Goldin. Una maglia di Thierry Henry, indossata dalla leggenda francese nella vittoria per 2-1 dell'Arsenal sui Blues nell'ottobre 2003, durante la stagione degli "Invincibili" dei Gunners, è stata venduta per 93.820 dollari (67.823 sterline/79.146 euro) e includeva il messaggio: "A John, continua così".

    Sono state vendute molte maglie di Terry, mentre gli offerenti hanno potuto aggiudicarsi anche maglie di Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto'o e Rio Ferdinand, tra gli altri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE COPIE DEI TROFEI ALL'ASTA

    Oltre alle magliette, Terry ha messo in vendita anche una serie di repliche di trofei, il più costoso dei quali è stato una copia della FA Cup 2007, venduto per 26.840 dollari (20.150 sterline/23.500 euro). Tra gli altri articoli venduti figuravano scarpe da calcio e parastinchi.

    Si prevede che gran parte del ricavato sarà devoluto alla John Terry Foundation, che aiuta i giovani svantaggiati nel Regno Unito.

  • Premier League Hall of Fame 2024 InductionsGetty Images Sport

    COSA FA OGGI TERRY

    Terry ha lavorato recentemente come allenatore part-time nell'accademia del Chelsea, oltre ad essere stato coinvolto nella Baller League. L'ex capitano dell'Inghilterra aveva pensato a una carriera da allenatore, ma a ottobre ha ammesso di non essere sicuro.

    Poco meno di due anni fa è stato inserito nella Hall of Fame della Premier League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0