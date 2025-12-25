Imprese e problemi: i momenti più controversi di John Terry al Chelsea

Il 2009 è stato un anno tumultuoso per Terry, che ha dovuto anche affrontare le accuse di un ex compagno di squadra molto rispettato riguardo al suo ruolo nella drammatica uscita di José Mourinho dallo Stamford Bridge due anni prima. Il leggendario centrocampista difensivo Claude Makelele, che ha lasciato il Chelsea nel 2008, ha scritto nella sua autobiografia di essere stato informato che una lite tra Mourinho e Terry sulla forma fisica del difensore centrale ha giocato un ruolo significativo nella partenza del tecnico portoghese.

Il francese è arrivato al punto di affermare che il suo compagno di squadra aveva chiesto di essere ceduto, costringendo Roman Abramovich ad agire, con il club e Terry costretti a smentire le affermazioni di Makelele.

"È bizzarro, in realtà, perché lui conosce la verità e, semmai, io sono stato uno dei tre giocatori che hanno telefonato a Roman all'una o alle due del mattino, la notte in cui ho saputo che era stato licenziato, per convincerlo a restare", ha detto Terry in seguito, aggiungendo: "Io e Jose conosciamo la verità. È bizzarro che Maka abbia scritto questo nel suo libro, ma ho provato a chiamarlo venerdì sera e il suo telefono era spento".