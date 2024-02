Joe Hart si ritira, l'ex portiere del Torino dice basta: "Mi sento benissimo fisicamente"

A 36 anni il portiere inglese, Campione d'Inghilterra con il Manchester City di Roberto Mancini, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.

Joe Hart saluta il calcio giocato. Il portiere inglese ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ritirandosi al termine della stagione. Attualmente al Celtic, 36enne, l'ex estremo difensore del Torino ha annunciato via social di aver preso la propria decisione.

Nonostante un'età non troppo avanzata per un portiere, Hart ha spiegato di aver scelto di ritirarsi nonostante si senta benissimo proprio per evitare di avere problemi più avanti.

Campione della Premier League in due occasioni, anche sotto Roberto Mancini (2012), Hart ha avuto modo di vestire a sorpresa anche la maglia del Torino, un team che ha sempre avuto nel cuore dopo l'unica stagione 2016/2017.