"Il Tucu" Correa è tornato in campo, ma per appena 7 minuti: a Marsiglia resta ai margini. E a fine stagione potrebbe tornare all'Inter.

Contro il Clermont è entrato in campo all'83esimo, a partita finita e a risultato ampiamente acquisito (1-5). Arrivava da due gare di fila vissute interamente in panchina: le vittorie contro il Montpellier (4-1) e quella contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League (3-1).

Il Marsiglia di questo periodo vince e convince: tre vittorie di fila, dodici goal segnati, solo tre subiti. La cura Gasset sta funzionando alla grande. L'unico scontento sembra essere Joaquin Correa, l'ex Inter che continua a non vedere il campo: prima del filotto vincente infilato dal nuovo allenatore, l'attaccante era stato messo in campo da Gattuso soltanto per 1', sia contro il Brest che con lo Shakhtar.

Nonostante insomma i tanti cambi in panchina - prima di Gattuso c'era Marcelino - nessuno sembra notare il Tucu, che anche a Marsiglia, dopo i due anni a Milano, fa fatica ad ingranare.