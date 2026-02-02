Joao Mario gioca Bologna-Milan? L'esterno arrivato dalla Juventus è stato convocato da Italiano

Il Bologna ha chiuso il suo mercato con lo scambio di prestiti che ha portato Emil Holm alla Juventus e Joao Mario in Emilia-Romagna.
Ai rossoblù spetterà ora il compito di chiudere la 23ª giornata di Serie A nel big match contro il Milan allo stadio Dall’Ara.
Per la squadra di Vincenzo Italiano, questa potrebbe essere l’ultima occasione per restare in corsa per le prossime competizioni europee.
L’ex tecnico della Fiorentina ha deciso di convocare subito l’esterno portoghese in arrivo dai bianconeri, nonostante il brevissimo periodo a sua disposizione per l’adattamento.