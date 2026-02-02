Joao Mario gioca Bologna-Milan? L'esterno arrivato dalla Juventus è stato convocato da Italiano

Non è stato facile l’adattamento al campionato italiano per Joao Mario. L’esterno portoghese, arrivato a Torino dal Porto nello scambio con Alberto Costa, ha faticato a trovare spazio sia con Igor Tudor sia con Spalletti.

Proprio per questo, il classe 2000 ha deciso di accettare la corte rossoblù, per giocarsi le sue occasioni e dimostrare di avere le qualità per affermarsi in Serie A.

In bianconero ha registrato 13 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di appena 373 minuti, e un assist, in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il trasferimento è comunque un prestito secco fino a giugno e, qualora il giocatore convinca l’ambiente rossoblù, sarà necessario aprire una nuova trattativa con la Juventus per trattenerlo in Emilia.