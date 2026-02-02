Goal.com
Michael Baldoin

Joao Mario gioca Bologna-Milan? L'esterno arrivato dalla Juventus è stato convocato da Italiano

L’esterno portoghese, ufficializzato dai rossoblù nell’ultimo giorno di mercato, è stato convocato da Vincenzo Italiano per il posticipo contro il Milan, che chiuderà la 23ª giornata di Serie A.

Il Bologna ha chiuso il suo mercato con lo scambio di prestiti che ha portato Emil Holm alla Juventus e Joao Mario in Emilia-Romagna.

Ai rossoblù spetterà ora il compito di chiudere la 23ª giornata di Serie A nel big match contro il Milan allo stadio Dall’Ara.

Per la squadra di Vincenzo Italiano, questa potrebbe essere l’ultima occasione per restare in corsa per le prossime competizioni europee.

L’ex tecnico della Fiorentina ha deciso di convocare subito l’esterno portoghese in arrivo dai bianconeri, nonostante il brevissimo periodo a sua disposizione per l’adattamento.

  • I CONVOCATI DEL BOLOGNA: C'È JOAO MARIO

  • JOAO MARIO GIOCA BOLOGNA-MILAN?

    Joao Mario sarà a disposizione di Italiano per il match e potrebbe fare subito il suo esordio con la maglia del Bologna.

    Il portoghese, infatti, non disputa una partita ufficiale dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo dello scorso 6 gennaio, ma è in forma e pronto a scendere in campo.

    Italiano avrà poi modo di integrarlo meglio nelle prossime settimane, quando potrà allenarsi regolarmente con la squadra.

  • LA STAGIONE DI JOAO MARIO CON LA JUVENTUS

    Non è stato facile l’adattamento al campionato italiano per Joao Mario. L’esterno portoghese, arrivato a Torino dal Porto nello scambio con Alberto Costa, ha faticato a trovare spazio sia con Igor Tudor sia con Spalletti.

    Proprio per questo, il classe 2000 ha deciso di accettare la corte rossoblù, per giocarsi le sue occasioni e dimostrare di avere le qualità per affermarsi in Serie A.

    In bianconero ha registrato 13 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di appena 373 minuti, e un assist, in Champions League contro il Borussia Dortmund.

    Il trasferimento è comunque un prestito secco fino a giugno e, qualora il giocatore convinca l’ambiente rossoblù, sarà necessario aprire una nuova trattativa con la Juventus per trattenerlo in Emilia.

