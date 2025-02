João Félix in cerca di riscatto: il Milan può essere la destinazione giusta per esplodere definitivamente

Il portoghese si è trasferito nuovamente in prestito a meno di sei mesi dal suo ritorno al Chelsea: San Siro sarà la destinazione definitiva?

Nelle ultime ore di mercato invernale, poco più di una settimana fa, il Milan ha sorpreso tutti annunciando l’arrivo di João Félix dal Chelsea, con la formula del prestito fino a fine stagione.

Un trasferimento tanto inaspettato quanto prevedibile: il portoghese era arrivato a Londra solo sei mesi fa per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ritrovandosi però presto ai margini del progetto dei Blues.

Dopo le esperienze ricche di alti e bassi in Spagna con Atlético Madrid e Barcellona, João cercava una squadra in cui trovare la giusta continuità per potersi esprimere al meglio, ma Stamford Bridge non si è rivelato il posto giusto per lui.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Milan può diventare il punto di svolta della sua carriera: è la scelta giusta o sarà solo l'ennesima tappa di un talento alla ricerca costante della vera consacrazione?