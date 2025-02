L'Inter aveva parlato con Joao Felix, ma i rifiuti di Arnautovic e Correa hanno bloccato tutto: cosa è successo a gennaio

Prima di arrivare al Milan, Joao Felix era finito nel mirino dell'Inter al pari di Asensio e Rashford: alla fine, però, la trattativa non è decollata.

Joao Felix è arrivato a Milano per vestire la maglia rossonera del Milan con un colpo last minute costruito nelle ultime ore di mercato. Nuovo acquisto ufficiale del team di Conceicao, però, il portoghese sarebbe potuto arrivare in città per indossare l'altra casacca dei cugini nerazzurri.

A rivelarlo è Sky Sport, che evidenzia come sulle tracce di Joao Felix ci fosse anche l'Inter, bloccata però dai rifiuti di Correa e Arnautovic. L'intenzione della società di Marotta, viene rivelato, era quella di puntare su una quarta punta di spessore dopo Thuram, Lautaro e Taremi, ma le proposte pervenute per i colleghi di reparto sono state rispedite al mittente dai due colleghi di reparto.

Joao Felix era una delle tre possibilità di mercato a cui l'Inter aveva pensato nelle scorse settimane: al pari dell'agente del portoghese, infatti, la società meneghina aveva sondato il terreno per Rashford e Asensio, parlando con l'entourage di entrambi. Davanti ai rifiuti di Correa e Arnautovic, però, si è preferito non forzare la situazione così da tenere aperte altre piste per giugno.