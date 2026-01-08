Lingard al Wrexham? L'ex Manchester United ha salutato l'FC Seoul e può approdare in Championship

Yorke ha dichiarato a PokerScout: "Jesse è un personaggio interessante. L'ho sempre tenuto d'occhio per via del suo legame con lo United. Non so davvero quali siano le sue priorità in questo momento, ma è ovvio che vuole ancora giocare a calcio e, a livello di Championship, non c'è dubbio che sarebbe una risorsa preziosa.

Che voglia tornare in Inghilterra, che si trovi bene all'estero o che stia cercando un altro ingaggio in un campionato come quello saudita, una delle prime sette squadre lo ingaggerebbe sicuramente. È un giocatore famoso e ha ottenuto risultati discreti in Corea del Sud.

“Tuttavia, se dovesse andare al Wrexham, non sarebbe una sorpresa. Forse sente che è ora di tornare a casa per stare più vicino a sua figlia e aiutare il Wrexham a promuovere in Premier League.

"Potrebbe essere l'ultima occasione per lui, e io ho sperimentato i vantaggi di entrare a far parte di una squadra di Championship. L'ho fatto al Sunderland quando erano al 23° posto e siamo stati promossi come campioni.

“Si può fare, ed è un modo per riportare Jesse al livello che sono sicuro desidera. Lo prenderei sicuramente in considerazione. Il Wrexham è una squadra molto ambiziosa con ricchi sostenitori, che sta facendo buoni progressi e attualmente si trova a metà classifica in Championship.

“Sappiamo che con una buona serie di risultati si può ottenere la promozione in un batter d'occhio. Direi a Jesse di prenderlo in considerazione, perché io sono un ottimo esempio del fatto che è possibile. Una volta raggiunto l'obiettivo, è un risultato fantastico e, prima che te ne accorga, ti ritrovi a giocare di nuovo in Premier League quando pensavi che fosse tutto perduto. Lo incoraggio a prenderlo in considerazione”.