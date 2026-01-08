Pubblicità
Jesse Lingard Wrexham 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Lingard al Wrexham? L'ex Manchester United ha salutato l'FC Seoul e può approdare in Championship

Jesse Lingard è stato accostato ai gallesi del Wrexham, club di Championship che punta alla promozione in Premier League: l'ex golden boy del Manchester United, 33 anni, ha concluso la propria avventura in Corea del Sud.

Jesse Lingard è stato indicato per un "ultimo rodeo" nel calcio britannico insieme a Ryan Reynolds e Rob Mac al Wrexham, con l'ex stella del Manchester United che è diventato svincolato dopo aver raggiunto la fine del suo contratto in Corea del Sud con l'FC Seoul

L'ex nazionale inglese potrebbe essere aggiunto a un ambizioso progetto di promozione in Premier League nel Galles del Nord.

  • LINGARD APERTO AD OGNI OFFERTA

    A 33 anni, Lingard non è ancora pronto ad appendere le scarpe al chiodo. Dopo aver trascorso un periodo piacevole in Estremo Oriente, ritiene di avere ancora molto da offrire a livello agonistico. In precedenza era stato ipotizzato che potesse unirsi a giocatori del calibro di Lionel Messi e Son Heung-min nella MLS.

    Il prodotto dell'Academy di Old Trafford ammette di essere "aperto" a nuove offerte e ha dichiarato al Guardian che tali proposte potrebbero arrivare da qualsiasi parte, inclusi "Europa, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti...".

  • Jesse Lingard FC Seoul 2025Getty

    PERFETTO PER UN DOCUMENTARIO SUL WREXHAM

    Dwight Yorke, che nel 1999, quando vinse il triplete con lo United, teneva d'occhio Lingard a Manchester, è dell'opinione che l'enigmatico trequartista potrebbe fare al caso di Cristiano Ronaldo e compagni in Medio Oriente.

    Tuttavia, è incuriosito da ciò che Lingard potrebbe offrire ai co-proprietari hollywoodiani del Racecourse Ground. In qualità di star dei social media con un profilo globale, Lingard potrebbe essere perfetto per la serie di documentari "Welcome to Wrexham" e per il tentativo in corso di raggiungere la massima serie.

  • TRA ARABIA E WREXHAM

    Yorke ha dichiarato a PokerScout: "Jesse è un personaggio interessante. L'ho sempre tenuto d'occhio per via del suo legame con lo United. Non so davvero quali siano le sue priorità in questo momento, ma è ovvio che vuole ancora giocare a calcio e, a livello di Championship, non c'è dubbio che sarebbe una risorsa preziosa.

    Che voglia tornare in Inghilterra, che si trovi bene all'estero o che stia cercando un altro ingaggio in un campionato come quello saudita, una delle prime sette squadre lo ingaggerebbe sicuramente. È un giocatore famoso e ha ottenuto risultati discreti in Corea del Sud.

    “Tuttavia, se dovesse andare al Wrexham, non sarebbe una sorpresa. Forse sente che è ora di tornare a casa per stare più vicino a sua figlia e aiutare il Wrexham a promuovere in Premier League.

    "Potrebbe essere l'ultima occasione per lui, e io ho sperimentato i vantaggi di entrare a far parte di una squadra di Championship. L'ho fatto al Sunderland quando erano al 23° posto e siamo stati promossi come campioni.

    “Si può fare, ed è un modo per riportare Jesse al livello che sono sicuro desidera. Lo prenderei sicuramente in considerazione. Il Wrexham è una squadra molto ambiziosa con ricchi sostenitori, che sta facendo buoni progressi e attualmente si trova a metà classifica in Championship.

    “Sappiamo che con una buona serie di risultati si può ottenere la promozione in un batter d'occhio. Direi a Jesse di prenderlo in considerazione, perché io sono un ottimo esempio del fatto che è possibile. Una volta raggiunto l'obiettivo, è un risultato fantastico e, prima che te ne accorga, ti ritrovi a giocare di nuovo in Premier League quando pensavi che fosse tutto perduto. Lo incoraggio a prenderlo in considerazione”.

  • Ryan Reynolds Rob McElhenney WrexhamGetty/GOAL

    WREXHAM CON LA PREMIER NEL MIRINO

    Il Wrexham, che nell'estate del 2025 ha battuto regolarmente i record di trasferimento investendo oltre 30 milioni di sterline (40 milioni di dollari) in nuovi acquisti, è tornato sul mercato alla ricerca di nuovi talenti con l'apertura della finestra di gennaio.

    Il commentatore dell'EFL Don Goodman ha già detto a proposito delle operazioni che Phil Parkinson potrebbe supervisionare all'inizio del 2026: "Se a gennaio spenderanno dei soldi, mi aspetto che puntino sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Mi aspetto che forse verranno acquistati un paio di giocatori che entreranno direttamente nella formazione titolare e la miglioreranno, piuttosto che giocatori acquistati per la rosa".

    Lingard rientrerebbe in quella formazione titolare, poiché potrebbe offrire maggiore creatività al centrocampo del Wrexham, fornendo un ulteriore supporto a giocatori come Sam Smith, Kieffer Moore e Josh Windass. I Red Dragons, che hanno vinto le ultime quattro partite, sono attualmente al nono posto in classifica, a un punto dai play-off.

